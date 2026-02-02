Más de dos mil municipios en 13 estados de la República Mexicana están libres de sequía

Monitor de Sequía

De acuerdo al más reciente reporte del Monitor de Sequía en México, al 15 de enero de 2026, solo el 7.4 por ciento (%) de la superficie del país registra sequía de moderada a excepcional. Por ello, 2 mil 168 municipios, de un total de 2 mil 478, localizados en 13 entidades, se encuentran libres de esta condición climatológica.

Los niveles actuales de sequía en México son el resultado de una muy activa temporada de lluvias y ciclones tropicales en año pasado. Esto debido a que ocho de estos sistemas, contribuyeron en la disminución de la sequía que, al 15 de mayo del 2025, afectaba a más o menos el 49 % del territorio mexicano.

Los sistemas previamente mencionados generaron lluvias principalmente en el centro, centro-occidente, oriente, y sur de México. De esta manera desempeñaron un papel importante en la distribución de la precipitación a lo largo del país.

Dicha recuperación de áreas con sequía en la segunda mitad de 2025, representó el fin del periodo de sequía que afectó continuamente la México desde finales de 2023.

Cuando finalizó la temporada de lluvias, el 30 de noviembre de 2025, sólo el 10.6 % de la superficie del territorio nacional se encontraba afectada por sequía de moderada a excepcional. Con esta información, se puede señalar que 1,940 municipios, en 13 entidades federativas, estuvieran libres de condiciones de sequía.

De igual manera, es importante mencionar que, al cuando finalizó la temporada de lluvias 2025, el almacenamiento nacional de agua había alcanzado el máximo del 72 %, esta cifra es significativamente superior al 64 % registrado en 2024; más de 80 presas superaron el 100 % de su Nivel de Aguas Máximas Ordinarias.

A continuación, durante diciembre de 2025 y enero de 2026, no cesaron las lluvias, generadas por la llegada de frentes fríos, humedad transportada por las corrientes en chorro polar y subtropical y tres tormentas invernales.

Las precipitaciones por arriba del promedio climatológico sobre el noroeste, norte, sur y oriente del país, favorecieron en la reducción de áreas con sequía en Sonora, Chihuahua, Coahuila y Tabasco.

Para finalizar Conagua reitera su compromiso de cuidar los esfuerzos de vigilancia y análisis de las condiciones meteorológicas y del clima. Y así de esta manera proporcionar pronósticos y avisos que sean cada vez más oportunos y que contribuyan a una mejor toma de decisiones en todos los ámbitos del desarrollo del pueblo de México.