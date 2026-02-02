Perfila reforma de jueces sin rostro, “muchas precisiones”: Corral; habrá parlamento abierto

Genera polémica figura de jueces sin rostro entre senadores Reforma judicial prevé jueces sin rostro (La Crónica de Hoy)

Considerada otra de las reformas polémicas, la de jueces sin rostro, perfila “muchas precisiones”, por lo cual será objeto de parlamento abierto y una serie de discusiones para esta figura con la que se busca combatir al crimen organizado

El presidente de la comisión de Justicia del Senado, Javier Corral, explicó que en el caso de Jueces sin Rostro se harán muchas precisiones para garantizar el pleno respeto a los derechos humanos y que se use solo en casos excepcionales.

“ Si no regulamos bien su funcionamiento, puede convertirse en un riesgo no solamente para los derechos humanos”, advirtió

La Comisión de Justicia del Senado debatirá una agenda muy amplía de reformas, que contempla parlamento abierto para Jueces sin Rostro, Código Penal único para el país, reforma a la Ley de delincuencia organizada, al Código Nacional de Procedimientos Penales, a la Ley de niñas niños y adolescentes entre otras.

El morenista detalló que se quiere adicionarle a esa iniciativa una mayor precisión, eh normatividad.

“Queremos regular muy bien esta figura”, insistió

Explicó que se van a empeñar en una reglamentación “que haga de esta figura una figura temporal, pero a la vez eh realmente excepcional y que tenga reglas muy claras”.

Sobre un Código Penal único, el ex gobernador de Chihuahua dijo que especialistas pidieron abrir el debate para homologar los tipos penales en todo el país.

“Vamos a abrir el debate sobre la pertinencia o no de una codificación única en materia penal para el país. Expertos, juristas, han animado este debate, han convocado al Congreso a que lo abra y nosotros les vamos a responder con un sí”, aseveró

--¿Un código penal único?

--Tenemos ya un Código Nacional de Procedimientos Penales. Hay quienes advierten que lo ideal o pertinente sería tener una codificación única también en materia sustantiva. Hay algunas peculiaridades, particularidades, singularidades como se cometen los delitos territorialmente en el país, incluso en términos de cantidades.

Consideró que se requiere abrir el debate sobre un código penal único pues el país lo necesita a partir de una homologación de tipos penales que nos permita ser más eficaces en la persecución de los delitos.