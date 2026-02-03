Beca Rita Cetina 2026: ¿Cómo unirse al canal de WhatsApp para recibir información?

La Beca Rita Cetina es uno de los programas sociales del Gobierno de México dirigido a estudiantes de educación básica que cursan sus estudios en escuelas públicas. Para el proceso 2026, las autoridades habilitaron un canal oficial de WhatsApp con el objetivo de difundir información confiable sobre registros, pagos y avisos importantes.

¿Cómo unirse al canal de WhatsApp de la Beca Rita Cetina 2026?

Las personas interesadas en recibir información oficial pueden unirse al canal siguiendo estos pasos:

Abrir el enlace oficial del canal desde un teléfono celular o desde WhatsApp Web. Seleccionar la opción “Unirse al canal”. Activar las notificaciones para recibir alertas sobre convocatorias, calendarios de pago y comunicados oficiales.

Este canal permite mantenerse informado de manera directa y evita la desinformación que suele circular en redes sociales.

¿Cuánto dinero deposita la Beca Rita Cetina?

El monto del apoyo depende del nivel educativo del estudiante:

Estudiantes de secundaria

Se otorgan 1,900 pesos bimestrales por familia .

. En caso de tener más de un hijo inscrito en secundaria, se agregan 700 pesos adicionales por cada estudiante extra.

Ejemplo:

Un hijo en secundaria: 1,900 pesos bimestrales

Dos hijos: 2,600 pesos bimestrales

Tres hijos: 3,300 pesos bimestrales

Estudiantes de primaria

Para el ciclo 2026, se contempla un pago único anual de 2,500 pesos por estudiante , destinado a la compra de útiles escolares y uniformes.

, destinado a la compra de útiles escolares y uniformes. Algunos beneficiarios que ya formaban parte del programa pueden continuar recibiendo apoyos bimestrales, según su estatus.

¿Cuándo depositan la Beca Rita Cetina en 2026?

Pagos para secundaria

Los depósitos se realizan cada dos meses a través de la Tarjeta del Banco del Bienestar. El calendario estimado de pagos es el siguiente:

Febrero: pago correspondiente a enero-febrero

Abril: pago de marzo-abril

Junio: pago de mayo-junio

Octubre: pago de septiembre-octubre

Diciembre: pago de noviembre-diciembre

Las fechas exactas se publican en un calendario oficial y los depósitos se hacen de forma escalonada, de acuerdo con la letra inicial del apellido del beneficiario.

Pagos para primaria

El pago anual de 2,500 pesos se deposita una sola vez, generalmente durante los meses de julio o agosto, previo al inicio del ciclo escolar.

¿Por qué es importante seguir la información oficial?

Las autoridades recomiendan consultar únicamente canales oficiales para evitar fraudes o noticias falsas. El canal de WhatsApp de la Beca Rita Cetina es una herramienta clave para conocer fechas de pago, requisitos y avisos relevantes sin intermediarios.