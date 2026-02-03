Cancún apuesta por patrullas inteligentes: se refuerza seguridad con 70 nuevas unidades de alta tecnología, anuncia Mara Lezama

Seguridad en Cancún El Gobierno de Quintana Roo apostó por nuevas patrullas de última generación. (Especial)

En una apuesta por la tecnología y la prevención del delito, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, y la presidenta municipal Ana Paty Peralta encabezaron la entrega de 70 nuevas patrullas que se incorporan a las labores de seguridad en Cancún, durante un acto realizado en el Malecón Tajamar.

El nuevo parque vehicular incluye 40 unidades tipo SUV destinadas a operativos especiales, 20 pick up 4x4 para zonas de difícil acceso y 10 cuatrimotos, con el objetivo de ampliar la cobertura territorial, mejorar la movilidad policial y fortalecer la capacidad de reacción tanto en áreas urbanas como periféricas.

Las patrullas están equipadas con seis cámaras, de las cuales cuatro son externas y dos internas; así como sistemas de reconocimiento facial, lector de placas y computadoras portátiles de uso rudo y alto rendimiento, lo que permitirá el acceso inmediato a bases de datos oficiales y una vigilancia más eficaz.

‘Cada peso del pueblo regresa al pueblo’, resalta Lezama

Durante su intervención, Mara Lezama subrayó que la seguridad es una función esencial del Estado y un pilar para el ejercicio de las libertades, el desarrollo económico y la convivencia social.

La mandataria señaló que desde el inicio de su administración se mantiene el compromiso de atender las causas de la violencia, reforzar la prevención del delito y avanzar en la construcción de paz.

“Cada peso del pueblo regresa al pueblo convertido en seguridad, orden y confianza”, afirmó la Gobernadora, al destacar que esta inversión responde al crecimiento acelerado de Cancún, a su vocación turística y a su papel como una de las principales puertas de entrada a México rumbo al Mundial de 2026.

Asimismo, reconoció la labor de las y los policías, destacando que ahora cuentan con mejores herramientas tecnológicas para desempeñar su trabajo con dignidad y responsabilidad, e hizo un llamado a la ciudadanía a participar activamente en la construcción de la paz mediante la denuncia.

Por su parte, Ana Paty Peralta calificó la entrega como un hecho histórico para el municipio, al resaltar la coordinación entre los distintos niveles de gobierno en la estrategia de seguridad. Añadió que las nuevas unidades cuentan con sistemas inteligentes interconectados a los centros de control C2 y C5, lo que permitirá una respuesta más rápida y eficaz ante emergencias.

Al evento asistieron autoridades estatales, municipales, representantes del Congreso del Estado, del Poder Judicial, de las fuerzas armadas y de la Fiscalía General del Estado.