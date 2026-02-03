Nacional

Su labor en el cargo comenzó al iniciar febrero

Carlos Arceo Castañeda es nombrado Director General de CAPUFE

Por Fátima Chávez
A partir del 1 de febrero, el Ingeniero Carlos Arceo Castañeda asumirá la Dirección General de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) según comunico la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

El titular de la SICT, Jesús Esteva Medina, agradeció al Ingeniero Rubén Arturo Hernández Bermúdez su trabajo al frente de CAPUFE y le deseo éxito en sus nuevos proyectos.

Asimismo, se dio a conocer que al equipo de CAPUFE se suma el licenciado Ángel Calderón, quien se desempeñará como director de Administración y Finanzas de la dependencia.

