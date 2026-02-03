Crédito FONACOT 2026: ¿Cuánto tiempo debo tener en mi trabajo para pedir un préstamo? (Imagen generada con IA)

El Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (FONACOT) es la entidad financiera del Gobierno de México que otorga créditos a bajo costo a las y los trabajadores formales del país, mediante esquemas accesibles y seguros, con el interés más bajo en comparación con otras entidades financieras.

Los créditos que ofrece este organismo descentralizado permiten a los trabajadores obtener liquidez inmediata de forma responsable, con descuento vía nómina y plazos de pago que van de 6 a 30 meses. Una vez aprobado, el monto se deposita directamente en la cuenta bancaria del solicitante, listo para usarse.

Aquí te compartimos cuántos meses necesitas tener en tu empresa para solicitar un crédito FONACOT y cuáles son los requisitos para adquirirlo.





¿Cuánto tiempo debo tener en mi trabajo para pedir un préstamo FONACOT?

De acuerdo con FONACOT, el trámite es personal, gratuito y sin intermediarios, y se puede acceder a un crédito al tener mínimo seis meses de antigüedad laboral y validar que el centro de trabajo esté afiliado al instituto.

Las opciones disponibles incluyen Crédito en Efectivo, Crédito Mujer Efectivo y Crédito a Damnificados.





Requisitos para tramitar un crédito FONACOT en 2026

El Crédito FONACOT es un derecho fundamental de los trabajadores; por eso, te compartimos cuáles son los requisitos para tramitarlo.

Centro de trabajo afiliado a FONACOT.

Ser mayor de 18 años.

Antigüedad mínima de 6 meses en el trabajo actual (para eventuales en dos o más centros de trabajo, con un máximo de 5 días hábiles de baja entre cada uno).

Número de celular para validación.

Dos referencias personales con número telefónico.

Correo electrónico personal.

Ingresos desde un salario mínimo en la zona central en adelante.

Asegúrate de cumplir con todos los requisitos y tener la documentación lista para iniciar el proceso y aprovechar este beneficio de manera rápida y segura.

Documentación original para tramitar un crédito FONACOT

A continuación, la documentación necesaria para tramitar un crédito FONACOT este año:

Identificación oficial vigente con fotografía y firma (credencial para votar o pasaporte).

Tarjeta de residente permanente (para trabajadores extranjeros).

Estado de cuenta bancario, listado de movimientos o contrato de apertura (no mayor a 3 meses) con nombre completo y CLABE interbancaria.

Comprobante de domicilio reciente (no mayor a 3 meses): agua, predial, luz, gas, teléfono, internet, televisión por cable, estado de cuenta bancario, AFORE, INFONAVIT o FOVISSSTE.

Últimos 4 recibos de nómina consecutivos expedidos por tu centro de trabajo.

En caso de ser cliente FONACOT y contar con NIP, será indispensable para cualquier trámite.

Es importante que tengas en cuenta qué se pueden solicitar documentos adicionales según sea necesario, como constancia de antigüedad, carta de percepciones o deducciones, y constancia de semanas cotizadas en el IMSS.





¿Cómo se define el monto del crédito FONACOT?

El crédito puede ser hasta 4 meses de tu sueldo, calculado con base en tus percepciones fijas y deducciones del recibo de nómina.

La institución también toma en cuenta la antigüedad en tu centro de trabajo, la capacidad de pago mensual, el porcentaje de descuento que deseas aplicar (10%, 15% o 20%), el plazo seleccionado y tu historial crediticio.