Cuenta Fonacot con más de 100 sucursales en el país

Para facilitar el acceso a un financiamiento de bajo costo, el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot), tiene presencia en todo el país con más de 100 sucursales para atender a todos los trabajadores que lo requieren.

El Coordinador General Comercial de Fonacot, Salvador Gazca Herrera, señaló que la infraestructura con la que cuenta el organismo descentralizado del Gobierno Federal es muestra de su compromiso social para beneficiar a cada vez más personas con un crédito que puede ser de hasta 4 meses de su salario.

“Nuestra meta es que ningún trabajador tenga la necesidad de recurrir a empresas lucrativas para obtener liquidez inmediata. Con nuestra infraestructura de sucursales, más de 100, estamos donde el trabajador nos necesita”, afirmó.

Recordó que el Crédito Fonacot está dirigido a trabajadoras y trabajadores formales que buscan una opción de financiamiento accesible, barata y segura y agregó que estos y otros beneficios los encuentran en los distintos productos crediticios que ofrece la institución como el Crédito en Efectivo, el Crédito a Damnificados y el Crédito Mujer Efectivo, éste último con una tasa de interés preferencial.

Con requisitos mínimos, los interesados pueden obtener este financiamiento para ser utilizado en lo que necesiten ya que se deposita directamente en la cuenta bancaria del o la solicitante, se descuenta vía nómina y tiene plazos de pago de entre 6 y 30 meses. Las ubicaciones se pueden consultar en en el sitio oficial del instituto: https://www.fonacot.gob.mx/sucursales/Paginas/default.aspx o a través del número nacional gratuito 55 88 74 74 74.