Desconoce Adán Augusto investigación alguna en su contra; “No va a ser fácil el 2027″, admite

Adán Augusto López asegura que no busca una embajada como se menciona

El ahora coordinador de Morena para la cuarta circunscripción rumbo a los comicios del 2027, Adán Augusto López Hernández reconoció que ese proceso electoral donde se renovarán 17 gubernaturas y la Cámara de Diputados representarán un reto complejo para su partido y aprovechó para rechazar las versiones que lo colocan como jefe de campaña de Andrés Manuel López Beltrán, actual secretario de Organización del partido guinda.

“No va a ser fácil el 27…”, advirtió en relación a las elecciones del 2027

Adán Augusto dijo desconocer cualquier aspiración electoral del hijo del expresidente y rechazó haber consultado su decisión de abandonar la coordinación del Senado con Andrés Manuel López Obrador.

Sobre presuntas investigaciones en Estados Unidos, el senador negó tener conocimiento de alguna indagatoria en su contra y reiteró que no existe investigación alguna como señalan varias versiones en México y en el vecino país del norte.

“Si hubiese la mínima investigación, yo ya me habría presentado ante la autoridad”, afirmó.

FUEGO AMIGO

Aseguró que las acusaciones forman parte de estrategias de desgaste político, tanto de la oposición como de sectores internos del movimiento.

El senador también descartó buscar nuevos cargos o embajadas como se menciona que pretende la de Francia o Portugal y reafirmó su compromiso con el trabajo político de base.

“La mejor embajada a la que puede aspirar un político es la embajada territorial dentro de la República”, reviró

En entrevista, Adán Augusto se mostró optimista sobre los resultados, reconoció que Morena requerirá del trabajo de todos, sobre todo en unidad interna, tareas de base y organización territorial.

EN DEFENSA DE ANDREA

Paralelo a ello, Adán Augusto salió en defensa de la senadora Andrea Chávez, ante versiones que apuntan a que su salida de la coordinación debilita las aspiraciones de la legisladora rumbo a la gubernatura de Chihuahua e incluso aseveró que “es la mejor posicionada”.

El senador rechazó esa lectura y calificó los señalamientos contra Chávez como parte de una campaña de infundios y denostaciones.

“Yo sostengo que la senadora va a ser candidata y va a ser gobernadora del estado de Chihuahua. Ya se merece Chihuahua un buen gobierno”, aseveró

Adán Augusto negó que su renuncia a la coordinación de Morena en el Senado, esté ligada a hacerle el trabajo a Andy López Beltrán, la promoción de candidaturas específicas o a acuerdos con figuras del círculo cercano del expresidente López Obrador.

Insistió en que no será jefe de campaña de nadie, ni coordinador de candidatos, y que su nueva etapa se centrará exclusivamente en trabajo territorial y organización política.

López Hernández recalcó que permanecerá como senador el resto de la legislatura, sin encabezar comisiones ni asumir nuevos cargos legislativos, y aclaró que no habló directamente con la presidenta Claudia Sheinbaum antes de presentar su renuncia.

Precisó que informó de su decisión a la secretaria de Gobernación, quien —dijo— actuó con respeto institucional y político.

“Le comuniqué la decisión porque es quien tiene a su cargo la política interna del gobierno federal”, explicó.