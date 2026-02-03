“Empantanada” reforma electoral; “muchos puntos sin coincidencias”: PVEM

El líder del PVEM en el Senado, Manuel Velasco y Adán Augusto conversando en el Senado Foto de Archivo (Graciela López Herrera)

Pese al anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum de presentarla la próxima semana, la reforma electoral que impulsa la mandataria se mantiene “empantanada” con sus aliados del PT pero sobre todo con el PVEM quien si bien mantiene diálogo abierto con el gobierno federal, aún o hay definiciones ni un aval automático a esa reforma pues “hay muchos puntos” donde no coinciden.

“Estamos abiertos al diálogo y al análisis de una reforma que sea en beneficio de los mexicanos y de la democracia, pero en muchos puntos no coincidimos”, recalcó el coordinador del PVEM en el Senado, Manuel Velasco

Los plurinominales y el quitarles a los partidos las listas de esas candidaturas se mantienen como el tema de fricción y en ese sentido el líder de los senadores pevemistas consideró que se debe respetar la soberanía de los partidos para organizarse.

Velasco reconoció que una mayor participación ciudadana es deseable, pero recalcó que también debe respetarse la soberanía de los partidos para organizarse internamente, por lo que insistió en que el debate debe darse sin posiciones de “todo o nada”.

“No nos cerramos a nada, pero queremos que todas las voces sean escuchadas y que el resultado sea una reforma que fortalezca la democracia, no que la debilite”, señaló.

El líder del PVEM en el Senado aseveró que se mantiene el diálogo con Pablo Gómez Álvarez, para lograr una reforma electoral que cuente con el respaldo de todos los aliados de Morena pero sin que se llegue a una postura de “todo o nada”.

“Hemos estado en un diálogo abierto para buscar los puntos de coincidencia y no de divergencia, en ese diálogo estamos y por eso aún no hay una reforma definida”, detalló

El legislador indicó que la postura de su fuerza política de ninguna manera es de todo o nada.

“No estamos en la posición del todo o nada, por eso estamos en las mesas de diálogo estamos intentando buscar que sea una reforma en beneficio para nuestro país y que todas las voces sean escuchadas”, recalcó

SIN DEFINICIONES

El PT por su parte se mantiene cauto y si bien aseguró en voz de su vicecoordinadora en el Senado, Geovanna Bañuelos que “habrá reforma electoral” no explicó en que términos pues aseveró que se mantienen a la espera de que llegue la iniciativa formal para manifestarse a favor o en contra.

Bañuelos, afirmó que la reforma electoral impulsada por el gobierno federal aún se encuentra en una etapa de construcción, por lo que evitó fijar una postura sobre una posible modificación al esquema de representación proporcional.

La legisladora detalló que desde hace varias semanas las y los legisladores del PT, junto con sus dirigencias y las del Partido Verde, fueron convocados por la Secretaría de Gobernación para participar en mesas de diálogo orientadas a construir una propuesta conjunta.

Bañuelos destacó que el proyecto contempla temas como los derechos de las personas migrantes, la participación ciudadana mediante consultas y presupuestos participativos, el financiamiento a partidos, así como las facultades del INE y del Tribunal Electoral, y adelantó que en los próximos días se dará a conocer una propuesta integral.

Al ser cuestionada sobre el riesgo de una ruptura entre los partidos aliados, la senadora rechazó esa posibilidad y aseguró que no existe división, sino unidad y diálogo dentro del movimiento.