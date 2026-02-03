Gobierno de Sheinbaum anuncia inversión histórica de 5.6 billones de pesos en infraestructura

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó, junto con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar, una estrategia que contempla una inversión histórica de 5.6 billones de pesos a lo largo de la administración, distribuida en más de mil 500 proyectos a nivel nacional.

Durante la conferencia matutina La Mañanera del Pueblo, el secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, explicó que el plan se sustenta en dos pilares fundamentales: el crecimiento económico y el fortalecimiento de los servicios básicos, con el objetivo de impulsar el desarrollo con justicia social y dinamizar el mercado interno.

Del total de recursos, el 54.15 % se destinará al sector energético, seguido de trenes (15.63 %), carreteras (13.94 %), puertos (6.48 %) y salud (6.23 %). También se contemplan inversiones en agua (2.83 %), educación (0.34 %) y aeropuertos (0.04 %).

Hacienda detalló que, para 2026, la inversión pública representará el 2.5 % del Producto Interno Bruto (PIB) dentro del Proyecto de Egresos de la Federación, además de un esfuerzo adicional equivalente al 1.9 % del PIB, es decir, 722 mil millones de pesos, que se obtendrán mediante mecanismos de inversión mixta.

Amador Zamora subrayó que el portafolio fue definido tras un análisis individual de más de mil 500 proyectos, con el fin de garantizar su sostenibilidad financiera y viabilidad técnica. Asimismo, anunció la creación de un Consejo de Planeación Estratégica de la Inversión, que será coordinado por la propia Presidenta y tendrá como función priorizar proyectos, dar seguimiento a su avance físico y financiero, y destrabar problemas de ejecución.

El plan también contempla el uso de nuevos vehículos de inversión para reducir costos financieros y elevar la transparencia, así como la presentación de una iniciativa de ley para actualizar el marco normativo que rige la inversión pública.

La estrategia se da a conocer en un contexto de desaceleración económica, luego de que el PIB de México registrara en 2025 un crecimiento anual de apenas 0.5 %, el más bajo desde 2020. Con esta inversión, el Gobierno federal busca reactivar la economía y cumplir con las prioridades establecidas dentro de las 100 promesas de campaña de la presidenta Claudia Sheinbaum.