INAPAM: principales descuentos en febrero para adultos mayores (@INAPAM )

Febrero tendrá descuentos exclusivos y adicionales para las Personas Adultas Mayores que estén afiliadas al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM). Estas promociones abarcan distintos rubros, desde farmacias hasta cultura.

La nueva noticia es que, a partir del 1° de febrero, los beneficiarios del INAPAM podrán acceder a descuentos exclusivos en las farmacias físicas de Walmart.

Aquí te compartimos cuáles serán los beneficios adicionales que febrero ofrece a las personas que cuenten con la tarjeta que otorga el organismo público encargado de la política nacional para el desarrollo integral de las personas de 60 años o más en México.





INAPAM 2026: principales descuentos en febrero para adultos mayores

De acuerdo con el Directorio de Beneficios del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) febrero representa una gran oportunidad para acceder a descuentos en diversos rubros, como el pago de predial y agua, con beneficios que van del 50 al 100%, dependiendo de la entidad.

Además, se puede acceder a descuentos en alimentación en todo tipo de establecimientos, como purificadoras de agua, abarrotes, cafeterías, molinos, tortillerías, carnicerías y restaurantes en general.

El nombre de los establecimientos, así como los datos de ubicación, dirección, estado y porcentaje de descuento, se encuentran especificados en el Directorio de Beneficios INAPAM.





Walmart y el beneficio INAPAM en farmacias

La multinacional estadounidense de tiendas de descuento, hipermercados y supermercados se suma a la lista de empresas que ofrecen beneficios a las personas afiliadas al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores.

A partir del 1° de febrero y durante los primeros cinco días del mes, Walmart ofrecerá un descuento del 7% al momento de realizar el pago en el área de farmacia.

Del 6 de febrero y hasta finalizar el mes, este beneficio será del 5% y se podrá acceder únicamente presentando la tarjeta INAPAM, exclusivamente en el departamento de farmacia de Walmart Express, Walmart y Bodega Aurrerá.

Medicamentos con descuento en Walmart

Medicamentos de patente

Medicamentos genéricos

Artículos de curación

Artículos de primeros auxilios

Vitaminas

Suplementos





Beneficios INAPAM en febrero: educación, recreación y cultura

Aunque este beneficio ya estaba disponible en meses anteriores a febrero de 2026, es importante mencionar que el programa ofrece descuentos y promociones en los rubros de cultura, educación y recreación como parte del bienestar integral de las Personas Adultas Mayores y puede ser aprovechado a inicios de esté 2026 por las y los beneficiarios.

De acuerdo con el Directorio de Beneficios INAPAM, los beneficiarios pueden acceder a descuentos del 5%, 10%, 15%, 29%, 40%, 50% y hasta el 66% en distintos negocios, que van desde hoteles y museos hasta agencias de viajes, masajes, guías de turistas y fisio spa. Aprovecha tu tarjeta INAPAM y no pierdas estos beneficios.