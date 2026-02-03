México y EU acuerdan plan técnico para la gestión del agua en la cuenca del Río Bravo

Conforme al Tratado de Aguas de 1944, México ha convenido con Estados Unidos garantizar la entrega de una cantidad mínima anual de acuerdo a las condiciones hidrológicas de la cuenca del Río Bravo y a los mecanismos previstos en el Tratado, priorizando además el abastecimiento para consumo humano y producción agrícola.

Ambas naciones acordaron el plan técnico para la gestión del agua en un contexto de sequía extrema que afecta a la región, informaron en conjunto la Secretaría de Relaciones Exteriores, Agricultura, Medio Ambiente y la Conagua.

El comunicado señala que el plan establece una ruta clara conforme a los mecanismos previstos en el Tratado y es resultado de un trabajo técnico y político sostenido, con pleno respeto a la soberanía de ambos países, asegurando en todo momento el derecho humano al agua y a la alimentación para las comunidades de México.

De acuerdo con lo comunicado , este acuerdo permite fortalecer la gestión ordenada del recurso hídrico en la cuenca del Río Bravo y avanzar hacia una planeación de mayor previsibilidad y responsabilidad compartida frente a los efectos de la sequía, incorporando infraestructura y acciones de adaptación de largo plazo.

Los Departamentos de Estado y Agricultura de Estados Unidos, informaron que “México se comprometió a entregar un mínimo de 431.7 millones de metros cúbicos de agua por año durante el ciclo de cinco años, brindando estabilidad a los productores agrícolas y las comunidades rurales del Valle del Bajo Río Grande”.

El anuncio, según explica el comunicado, se produce tras una conversación telefónica la semana pasada entre Trump y su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, durante la cual ambos líderes alcanzaron un consenso en esta materia.

“Los mandatarios reafirmaron su compromiso de resolver los desafíos de larga data en la gestión del agua y apoyar a las comunidades y productores de ambos lados de la frontera”, subraya el comunicado.

Al respecto, el Secretario de Estado, Marco Rubio escribió en su cuenta de X que “Esto representa una victoria para los agricultores y ganaderos estadounidenses, y agradecemos los constantes esfuerzos de la Presidenta Claudia Sheinbaum por cumplir con las responsabilidades de México en virtud del Tratado del Agua de 1944.”