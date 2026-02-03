¿Ya localizaron a los 10 mineros secuestrados en Sinaloa? Información actualizada del caso (@Eco1_LVM)

El Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, anunció un operativo masivo conformado por 1,190 elementos de seguridad del Estado y naves artilladas, desplegado en la entidad, para localizar a los 10 mineros desaparecidos en el municipio de Concordia, Sinaloa, el pasado 23 de enero.

Los trabajadores, víctimas de un presunto secuestro masivo a cargo de un grupo armado, desaparecieron en el campamento La Clementina, propiedad de la empresa Vizsla Silver Corp, para la que trabajaban.

¿Ya localizaron a los 10 mineros desaparecidos en Sinaloa?

Hasta el momento, a 10 días de la desaparición de los ingenieros, técnicos y trabajadores de la empresa canadiense dedicada a la extracción de oro y plata en Sinaloa, no se ha logrado localizar a los mineros.

Vizsla Silver Corp, la empresa de origen canadiense desarrolladora del proyecto “Pánuco”, para la que trabajan los mineros en el municipio de Concordia, Sinaloa, ya suspendió operaciones en la zona, misma que presentaba altos niveles de violencia por la presencia de grupos del crimen organizado.

Entre las hipótesis: la empresa Vizsla Silver Corp no “pagó” derecho de piso

De acuerdo con la periodista María Idalia Gómez, una de las hipótesis bajo investigación es que presuntamente la minera Vizsla Silver Corp no pagó derecho de piso.

Según la información disponible, en La Concordia existe una guerra por el poder entre las facciones “Chapitos” y “Mayitos”, provenientes del Cártel de Sinaloa.

Según la posible versión de un secuestro masivo, citando a María Idalia Gómez, la empresa no pagó el derecho de piso que querían cobrar los llamados “Chapitos”, una posible táctica de control en la industria de la extracción de oro.