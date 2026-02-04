Alerta en México: el gusano barrenador avanza en perros y gatos; así puedes detectarlo a tiempo

El gusano barrenador dejó de ser un problema de zonas rurales o “aislado”, para convertirse en una alerta sanitaria que golpea directamente a los hogares mexicanos.

Toma precauciones, pues tu perro o gato están entre las principales víctimas de esta horrible larva, que se aloja en heridas abiertas para reproducirse y avanzar si no se atiende a tiempo.

Autoridades sanitarias han confirmado miles de casos activos en el país, lo que ha encendido las alarmas entre veterinarios y dueños de mascotas.

¿Qué es el gusano barrenador y por qué es tan peligroso?

El gusano barrenador es la larva de una mosca que deposita sus huevos en heridas, raspones o zonas húmedas de la piel. Al nacer, las larvas se alimentan del tejido vivo, profundizando la lesión y provocando un deterioro acelerado del animal.

A diferencia de otros parásitos, este gusano avanza, perfora y destruye. Por eso, el tiempo es clave; al notarlo y no tratarse, puede causar infecciones severas, daño en tejidos e incluso la muerte del animal.

Las heridas favoritas del gusano barrenador

El riesgo aumenta cuando las mascotas presentan:

Cortes, raspones o mordidas

Cirugías recientes

Infecciones en orejas, ombligo o zona anal

Falta de higiene o abandono

¿Cómo identificar el gusano barrenador en perros y gatos?

Detectarlo a tiempo puede marcar la diferencia. Estas son las señales más comunes:

Heridas que no cicatrizan y desprenden mal olor

Secreción espesa o con apariencia de pus

Movimiento visible dentro de la herida

Inflamación intensa

Decaimiento, fiebre o falta de apetito

Lamido constante en una zona específica

¿Qué hacer si detectas un gusano barrenador en tu mascota?

Definitivamente, no intentes resolverlo tú mismo. Extraer mal las larvas puede empeorar la infección.

Lo correcto es:

Llevar a tu mascota de inmediato al veterinario

Permite la extracción profesional de las larvas

Sigue el tratamiento con antibióticos y curaciones que el médico indique

Mantener la herida limpia y vigilada

Cómo prevenir el gusano barrenador y proteger a tu mascota

La prevención es la mejor defensa frente al gusano barrenador en perros y gatos:

Revisa diariamente la piel de tu mascota

Limpia y desinfecta cualquier herida

Mantén una higiene adecuada, sobre todo en épocas de calor

Evita que animales lesionados permanezcan en exteriores

Atiende rápido cualquier signo de infección

El aumento de casos de gusano barrenador en mascotas refleja una combinación peligrosa: altas temperaturas, descuido en heridas y falta de atención temprana. Aunque las autoridades sanitarias monitorean la situación, la primera línea de defensa sigue estando en casa con la prevención.