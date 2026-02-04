¿Cuánto te presta el Infonavit para comprar un terreno? Requisitos para obtener el crédito

Comprar un terreno es una alternativa cada vez más utilizada por los trabajadores que buscan construir su patrimonio desde cero. Para ello, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) cuenta con un esquema específico que permite adquirir un lote sin necesidad de edificar de inmediato.

¿Cuánto dinero presta el Infonavit para comprar un terreno?

A través del programa Crediterreno, el Infonavit puede otorgar un financiamiento de hasta 2.8 millones de pesos, aunque el monto final depende de factores como el salario del trabajador, su edad, el historial crediticio y la capacidad de pago registrada ante el instituto.

El crédito puede cubrir hasta el 100% del valor del terreno, siempre y cuando el precio de compra no supere el avalúo autorizado. En caso de tratarse de una segunda acción de vivienda, el monto máximo puede ser menor.

Las tasas de interés son variables y se determinan con base en el nivel de ingresos del solicitante, mientras que el plazo de pago puede ir de 1 hasta 15 años, con descuentos vía nómina.

¿Qué requisitos debe cumplir el terreno?

Para que el Infonavit autorice el crédito, el terreno debe cumplir con ciertas condiciones legales y urbanas, entre ellas:

Estar ubicado en zona urbana, semiurbana o rural permitida para uso habitacional.

Contar con servicios básicos o factibilidad de conexión.

Tener escritura individual, estar libre de gravamen y registrado ante el Registro Público de la Propiedad.

No encontrarse en zona de riesgo ni presentar conflictos legales.

Si existe alguna construcción, esta no debe representar más del 20% del valor total del avalúo.

¿Cuáles son los requisitos para solicitar el crédito?

Además de las condiciones del terreno, el trabajador debe cumplir con los siguientes puntos:

Contar con los puntos mínimos requeridos por el Infonavit.

Tener relación laboral vigente y aportaciones activas.

Realizar la precalificación en Mi Cuenta Infonavit.

Aceptar el descuento automático del pago mensual vía nómina.

Consideraciones antes de solicitar el crédito

El Infonavit recomienda revisar la precalificación antes de iniciar el trámite para conocer el monto disponible y confirmar que el terreno cumpla con todos los requisitos, con el fin de evitar retrasos en el proceso.