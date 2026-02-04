Defensores de los derechos humanos rechazan la reimplementación del programa “Quédate en México”

Migrantes mexicanos

Tras la información que diversas fuentes han otorgado acerca de que la administración Estadounidense Migrant Protection Protocols (MPP) podría retomar las deportaciones incluyendo perfiles de alto riesgo, las organizaciones y personas defensoras de los derechos humanos de la población en movilidad presentaron una carta donde expresan su desacuerdo y exponen los riesgos ante esa posibilidad.

Declaran una preocupación ante la idea de que el gobierno mexicano colabore con el gobierno estadounidense mediante la implementación de un nuevo programa del MPP conocido como “Quédate en México”.

Señalan al MPP como un programa que obliga a las personas solicitantes de asilo a permanecer en territorio mexicano —frecuentemente en condiciones de alto riesgo— mientras sus casos son tramitados ante las cortes estadounidenses, con un acceso severamente limitado a representación legal.

La reactivación del MPP fue anunciada por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, aunque sin especificar una fecha para el reinicio formal de sus operaciones. Posteriormente, en julio de 2025, un juez de distrito determinó que la actual administración estadounidense podría reanudar parcialmente el programa mientras el tribunal evaluaba sus argumentos, lo que abriría la posibilidad de que el Departamento de Seguridad Nacional retornará a ciertas personas a México bajo este esquema, aunque el proceso continua en litigio.

En el documento las organizaciones advierten que la restauración de este programa agravaría de manera significativa la ya precaria situación de derechos humanos entre México y Estados Unidos.

El MPP expone a personas con necesidad de protección internacional a riesgos graves, entre ellos secuestro, extorsión, violencia sexual, trata de personas y otros abusos, además de vulnerar su derecho a solicitar asilo y a contar con un debido proceso.

“Durante su primera implementación, entre 2019 y 2021, aproximadamente 70 mil personas fueron devueltas a México sin que existieran medidas adecuadas para atender su situación de especial vulnerabilidad, sus necesidades específicas ni garantizar el respeto a sus derechos humanos” señala el documento.

Entre las violaciones más graves se registraron hechos de violencia, secuestros y desapariciones forzadas, quemaduras con ácido, fracturas y palizas, así como múltiples formas de violencia basado en genero, en particular violencia y abuso sexual contra mujeres y niñas de todas las edades.

Recuerdan que durante la resolución del Amparo de Revisión 302/2020 la Suprema Corte de Justicia ordenó expresamente a las autoridades abstenerse de recibir a personas migrantes devueltas sin la previa publicación, en el Diario Oficial de la Federación, de lineamientos que garanticen medidas de protección, emisión de documentación migratoria y el acceso efectivo a derechos.

Las organizaciones solicitan rechazar de manera categórica cualquier reimplementación del programa MPP y a observar estrictamente lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el Amparo en Revisión 302/2020.

Por ultimo reiteran su disposición a contribuir de manera constructiva a un diálogo bilateral con Estados Unidos que garantice la protección efectiva de las personas en contextos de movilidad.