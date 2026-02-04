Feria del Amor y el Peluche 2026 en EdoMex: encuentra la mejor opción para tu regalo de San Valentín

Nezahualcóyotl, Estado de México, se está preparando para la adorable Feria del Amor y el Peluche 2026 durante el mes de febrero. Este evento se ha convertido en el epicentro para buscar el detalle ideal para el 14 de febrero, al mejor precio y con una amplia variedad de opciones.

La feria estará del 6 al 11 de febrero en la explanada del Palacio Municipal, con más de 100 artesanos y productores locales que exhiben y venden desde peluches clásicos hasta figuras inspiradas en tendencias y personajes de moda.

Feria del Amor y el Peluche 2026

Su mezcla de creatividad, precios accesibles y variedad la convierte en la mejor opción para encontrar desde peluches pequeños bastante económicos hasta opciones gigantes con precios bastante competitivos.

Además de los muñecos de felpa, la feria ofrece:

Arreglos florales

Flores eternas

Chocolatería artesanal

Repostería temática

Joyería y perfumería hecha a mano

Tazas personalizadas

Antojitos mexicanos

Todo esto en un ambiente relajado y seguro, con un horario de 10:00 am a 10:00 pm.

Cabe destacar que esta feria es un medio que impulsa la economía del Estado de México, una región que, año con año, ve un incremento en la derrama por el Día del Amor y la Amistad.

La Feria del Amor y el Peluche 2026 es mucho más que un mercado: es una tradición del EdoMex ideal para evitar el impacto económico que genera la celebración de fechas como esta.