Francisco Martínez Domene asume como el nuevo dirigente de la SwissCham

Francisco Martínez Domene

Francisco Martínez Domene, CEO del Grupo Adecco, fue elegido por el Pleno de la Asamblea de asociados de la Cámara Suizo Mexicana de Comercio e Industria, para sustituir a Karina Lerma como su nuevo presidente.

Luego de asumir, Martínez Domene, anunció que en 2026 en el marco del décimo aniversario de la fundación del organismo empresarial, se desarrollarán una serie de eventos conmemorativos en la ciudad de México y en las distintas regiones del territorio en donde tiene representación la SwissCham.

“Trabajaremos este año en tres ejes fundamentales:fortalecer la visibilidad de la Cámara en el marco de su décimo aniversario, estableceremos una agenda de trabajo con la autoridad como un interlocutor confiable, serio y propositivo de los temas prioritarios para las empresas suizas en México y profundizaremos en la promoción de oportunidades de negocio”, destacó el nuevo presidente.

El ahora presidente, antes desempeñaba funciones como vicepresidente de la SwissCham y actualmente es también presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano y Consejero de la Comisión de Recursos Humanos de Coparmex.

La Asamblea de asociados de la Cámara Suiza contó con la presencia del presidente de la Comisión de Comercio del Senado de la República, senador Emanuel Reyes Carmona, quien invitó a las empresas afiliadas a la SwissCham a seguir aportando propuestas para fortalecer la postura mexicana, a cinco meses de la revisión del T-MEC.

El legislador reconoció la importancia de las empresas suizo-mexicanas por el considerable número de empleos formales que generan en el país, ante lo cual ofreció la apertura del Senado de la República para mantener un diálogo abierto con la Cámara Suiza para construir una economía fuerte y sólida, al amparo del Plan México y de sus 17 sectores estratégicos.