Médicos del IMSS luchan por salvar vidas con el Código Mater

El doctor Raúl Martínez Castro, jefe del de partamento clínico del hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), destacó la importancia del Código Mater, que permite la pronta intervención en casos médicos de urgencia, que permitan salvaguardar la vida de mujeres embarazadas y sus bebés.

Al referirse al caso médico de Anaid, mujer diagnosticada con leucemia aguda, a quien se le hizo un aspirado de médula ósea, para confirmar dicha leucemia, en entrevista con Crónica señaló el caso era complejo por las 23 semanas de gestación, “había que decidir, entre, terminar el embarazo y darle quimioterapia intensa a la paciente, o lo que hicimos: optar porque ambas vivieran”.

Así, neonatólogos, ginecólogos, obstetras en una junta con el Departamento de Ética optaron por darle a la madre, un soporte transfusional y un tratamiento de quimioterapia basado en protocolos internacionales, experiencia local y nacional.

“Sé inició un tratamiento de quimioterapia intenso para eliminar la leucemia, sin lastimar los órganos de la mamá, ni del bebé, porque, los esquemas de quimioterapia pueden generar procesos infecciosos, hemorragias, muchas complicaciones”.

La paciente, dijo, estuvo hospitalizada dos meses, y en todo el proceso, hubo acompañamiento de especialistas del hospital de Gineco Obstetricia No. 4 del IMSS, para darle seguimiento a gineco obstétrico.

La quimioterapia afortunadamente la toleró bien, sin complicaciones que lamentar, y aunque cursó con procesos infecciosos propios de ese tipo de tratamientos, porque vulnera el sistema inmune de las personas, la paciente se recuperó de la quimioterapia.

El objetivo, aclaró, fue llevar el embarazo a las 35 semanas, cuando los pulmones de los bebés ya son maduros y poder realizar la cesárea, con un nacimiento exitoso, “la bebé pesó 2 kilos 700 gramos, en buenas condiciones igual que la mamá después de la cesárea.

Con la satisfacción del deber cumplido

A tres meses del diagnóstico, con la satisfacción del deber cumplido, el doctor Raúl Martínez Castro presumió que la paciente hoy tiene una remisión completa, que era el objetivo, y ahora que su bebé nació y la leucemia ha desaparecido “está en remisión”, aunque deberá continuar con la consolidación con ciclos de quimioterapia más intensos, con un tiempo estimado de 6 meses.

Más adelante continuará con el mantenimiento de quimioterapia, hasta que dentro de cinco años, si mantiene la remisión se pueda hablar de una cura hematológica.

Código Mater, ha permitido salvar cientos de vidas

Al respecto, el médico enfatizó que a través del Código Mater se han logrado salvar cientos de vidas, ya que no sólo se activa no solo en enfermedades hematológicas, sino en situaciones quirúrgicas, neuroquirúrgicas, o de alta especialidad, “esto habla de que las cosas en el país sí se hacen bien y se coordina uno bien se traducen en muy buenos resultados”.

Asimismo, resaltó el liderazgo de la doctora Tania Colín Martínez, jefa del Departamento de División de Calidad, encargada de del Código Mater “quien traduce las urgencias en organización y resultados”.

Reducción de muertes materno-infantil

El doctor especialista en hematología, con más de 13 años de trayectoria en el IMSS, subrayó que con el Código Mater de la pandemia a la fecha se ha activado más de 300 veces con muchos resultados positivos.

En el 2025 hubo 66 activaciones de este código y de ellas en distintas ramas de especialidades no hubo ninguna muerte materna, lo que deja ver la fortaleza del sistema de salud “y habla de lo fuerte que podemos llegar a hacer si trabajamos de la manera correcta todas las áreas como un perfecto equipo”.

Llama a mujeres embarazadas a mantenerse en seguimiento médico

El especialista enfatizó la importancia de que todas las mujeres gestantes se mantengan en revisión médica periódica, a fin de poder identificar complicaciones, en etapas tempranas, que permitan actuar de manera oportuna, y mantenerse muy atentas a las señales que da el cuerpo para buscar atención lo más pronto posible, “una revisión oportuna puede hacer la diferencia en terminar en una tragedia o tener un margen de poder actuar a tiempo”, estableció.

Los principales signos y síntomas en una leucemia aguda son: anemia en grado por encima de lo contemplado en etapa de gestación, cansancio importante, mucha fatiga, sensación de taquicardia por la anemia que presentan, moretones en boca, o en la piel, algunas pacientes pueden presentar fiebre, porque bajan sus defensas, incluso hemorragias por una disminución en sus plaquetas.

El doctor Martínez Castro compartió que luchar día a día con un importante equipo de profesionales colaboradores por salvar vidas de mujeres embarazadas y de sus bebés, señaló que ello es motivo de una enorme satisfacción.

Actuar siempre con profesionalismo y mucha empatía, “ponernos en los zapatos de las personas... Nosotros no atendemos leucemias, atendemos a seres humanos”, y el haber podido ser una pequeña parte de todo este enorme equipo de profesionales que funcionamos como un perfecto engranaje para salvar vidas me consolida, me llena de satisfacción.

Eso hace que me levante todos los días, vaya a trabajar y ver a mis pacientes que se toman toma una foto con sus bebitos, saber que van a llegar a casa, eso no lo compensa nada, reveló.