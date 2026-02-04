Profeco hace llamado a revisión de vehículos Seat por falla en bolsa de aire

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en coordinación con Seat alertan de llamado a revisión para 356 automóviles modelo Exeo año 2011, por fallas en la bolsa de aire (airbag).

Señalan que al ser activada la airbag, marca Takata, se desprenden fragmentos del generador de gas frontal del lado del acompañante, lo que provoca lesiones a los ocupantes del vehículo.

Como contramedida, la automotriz sustituirá el generador de gas, sin costo para las y los consumidores.

Las personas interesadas en saber detalles del mecanismo del llamado, así como aclarar dudas, pueden acudir a los distribuidores autorizados, llamar al número telefónico 800 835 7328 o enviar un correo electrónico a atencion@seat.mx. Asimismo, en la liga https://www.seat.mx/servicio/garantia/llamado consultar detalles para una revisión.

Por su parte, la empresa contactará a las y los propietarios vía correo postal y hará de su conocimiento el llamado en su sitio oficial http://www.seat.mx/.

Esta campaña concluirá el 27 de agosto de 2026.