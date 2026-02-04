Reconocen al AICM como el tercero más puntual del mundo

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) (Andrea Murcia Monsivais)

Cirium, empresa líder en análisis de datos aeronáuticos, reconoció al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) como el tercero más puntual durante 2025.

El aeropuerto registró una puntualidad de 86.55% en sus vuelos, los cuales se llevaron a cabo dentro del margen de 15 minutos de sus horarios programados, de acuerdo con el reporte “On Time Performance Review 2025”, elaborado por la consultora citada, que reconoce a las aerolíneas y aeropuertos del mundo con mejor desempeño operativo.

Esta es la segunda vez que el AICM obtiene esta posición, ya que en 2024 también fue reconocido por su puntualidad entre los aeropuertos mundiales. Este año se posicionó solo detrás de los aeropuertos internacionales “Arturo Merino Benítez”, de Santiago de Chile y “Rey Khalid” de Arabia Saudita.

Desde que la Secretaría de Marina asumió la administración del AICM en 2022, los índices de puntualidad de los vuelos han mejoraron: ese año fue de 76.01%; en 2023 fue de 79.42%; en 2024, 84.04% y 2025 subió a 86.55 por ciento.

Este resultado se da en el contexto de las obras de remodelación del aeropuerto para mejorar el estado físico de sus dos terminales, trabajos que no afectan la seguridad de las operaciones.

En el evento presidido por el Almirante José Barradas Cobos, Subsecretario de Marina, en representación del Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, Secretario de Marina, el CEO de Cirium, Jeremy Bowen, entregó el reconocimiento mencionado, destacando el desempeño del AICM.

A la entrega del reconocimiento también asistieron, la Arq. Tania Carro Toledo, Subsecretaria de Comunicaciones y Transportes; el Almirante Juan José Padilla Olmos, Director General del Grupo Aeroportuario Marina; el Lic. Carlos Manuel Merino Campos, Director General de Aeropuertos y Servicios Auxiliares; el Almirante Daniel Díaz Salas, Director de Operación y el General Víctor Islas Díaz, Director Ejecutivo de Aviación de la AFAC, así como directivos del Grupo Aeroportuario Marina, AICM, Cirium, autoridades aeroportuarias y representantes de aerolíneas.