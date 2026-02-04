Se acabaron los ‘arreglitos’: Clausuran salón de belleza privado dentro del Senado El video exhibe un salón de belleza privado en el Senado de la República y ahora este presenta sellos de clausura (Sara Pablo vía Radio Fórmula)

Después de que se publicara un video en el que se revelaba que dentro del Senado de la República existía un salón de belleza privado, este miércoles 4 de febrero, el salón presenta sellos en su entrada.

A pesar de que la presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, Laura Itzel Castillo, justificara la existencia del salón de belleza, un nuevo video mostró que se le colocaron sellos de clausura.

¿Cómo es el salón de belleza privado del Senado de la República?

De acuerdo con los diferentes videos difundidos en medios nacionales, se puede observar que el salón de belleza, el cual se encuentra ubicado dentro del segundo piso de la sede del Senado, contiene diferentes amenidades para que se puedan llevar a cabo diferentes servicios.

Dentro del salón se encuentran dos sillas negras para que se realicen los servicios, con espejos enfrente, un carrito de maquillaje, otra silla enfrente de un lavabo para enjuagues y, adicionalmente, dos asientos más para quienes se encuentren esperando su turno.

Según algunos reportes, el salón de belleza opera a lo largo de la semana, incluyendo los días de sesión, desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde.

En este salón de belleza, los senadores pueden realizarse desde maquillajes, peinados e incluso retocarse el tinte del cabello.

Aunque no se han revelado los costos de cada servicio, la presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, Laura Itzel Castillo, afirmó que cada legislador que hace uso de uno de estos servicios paga por él.

¿Qué dijo Laura Itzel Castillo sobre el salón de belleza en el Senado?

A partir de la publicación de los videos que exhiben el salón de belleza dentro del Senado de la República, la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo, aseguró que es algo normal y sirve de apoyo para las senadoras.

“Es un espacio adaptado para el apoyo de las senadoras y los senadores también, si se requiere, no es nada fuera de lo normal. Existe en la Cámara de Diputados y Diputadas, y aquí en la Cámara de Senadores también”.

Asimismo, justificó la existencia del salón señalando que las sesiones del Senado son muy temprano, así como los vuelos de quienes viajan desde otros estados, por lo que el salón les ayuda a que se encuentren “presentables”.

“Quiero decirles que cada una de las senadoras paga el servicio que se hace. Y además quiero reconocer que es un trabajo digno el que realiza Jasmine, la peinadora y maquillista. Que todas, todos tenemos que estar bien presentados para venir a las sesiones.” Fue parte de lo mencionado por Laura Itzel Castillo.

A pesar de sus declaraciones, durante la mañana de este miércoles 4 de abril, el salón de belleza en el Senado presentaba sellos, los cuales impedían el acceso a la oficina.