Se va Carlos Aceves de la CTM tras 10 años en el cargo: no se reelegirá por asuntos personales y recomendaciones médicas

La Confederación de Trabajadores de México (CTM) informó que su secretario general, Carlos Aceves del Olmo, concluirá su mandato estatutario y no buscará la reelección, luego de permanecer 10 años al frente de la organización sindical.

Aceves del Olmo notificó al Comité Nacional su decisión de cerrar de manera íntegra el periodo para el cual fue electo, el cual finaliza el 23 de febrero de 2026, como un acto de responsabilidad institucional y congruencia con su trayectoria dentro de la Confederación.

¿Por qué Carlos Aceves no buscará la reelección en la CTM?

El dirigente explicó que su determinación obedece a una reflexión personal, así como a recomendaciones médicas, además de la necesidad de dedicar mayor tiempo a su familia, al señalar que la conducción nacional de la CTM exige una entrega total ante los retos actuales del mundo laboral.

¿Qué balance deja tras una década al frente de la Confederación?

Durante 10 años de encargo, Aceves del Olmo aseguró que su labor al frente de la CTM representó el mayor honor de su vida, compromiso que asumió con lealtad y responsabilidad histórica en favor del sindicalismo mexicano.

¿Cómo será la transición en la dirigencia de la CTM?

Como parte del relevo, el secretario general instruyó al Comité Nacional a llevar a cabo una transición ordenada e institucional, con apego a los estatutos, en el marco del XVII Congreso Nacional Ordinario, que se realizará el 24 de febrero de 2026.

¿Quién coordinará el Congreso Nacional y el 90 aniversario de la CTM?

La CTM designó a José Ismael Flores Cantú como Comisionado Especial para la Coordinación General de los trabajos del Congreso y de la conmemoración del 90 aniversario de la Confederación.

La organización sindical reconoció la aportación histórica, liderazgo y compromiso de Carlos Aceves del Olmo, destacando su trayectoria en la defensa de los derechos laborales y el fortalecimiento institucional de la CTM.