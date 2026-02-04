Secretario Mario Delgado convoca participar en exposición virtual por el Centenario de la Escuela Secundaria en México

Secretario Mario Delgado El secretario de Educación, Mario Delgado convoca a mujeres a participar en exposición virtual por el Centenario de la Escuela Secundaria en México, cuyo objetivo es visibilizar y resignificar la memoria colectiva de la Educación Básica

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP, Mario Delgado Carrillo, destacó la convocatoria a todas las mujeres de la comunidad escolar a participar en la creación de la exposición virtual “Las mujeres y la escuela secundaria. Patrimonio histórico escolar en femenino”.

Enfatizó que el objetivo principal de este proceso es visibilizar y resignificar la memoria colectiva de la Educación Básica, fomentando la expresión narrativa de las mujeres que han dado forma a la historia cotidiana escolar a través de sus emociones, prácticas docentes y el acompañamiento familiar en las escuelas.

Lo anterior, como parte de la conmemoración del Centenario de la Escuela Secundaria en México, iniciativa impulsada en colaboración con la Sociedad Mexicana de Historia de la Educación, la cual busca recuperar y documentar las memorias de maestras, alumnas, exalumnas y madres de familia mediante la redacción de microrrelatos que rescaten el valor de los objetos y las vivencias significativas dentro de las aulas.

Con estas acciones, dijo, el Gobierno de México a través de la dependencia a su cargo, reafirma su compromiso de visibilizar y resignificar el papel de las mujeres en el ámbito escolar, integrando sus voces en una galería virtual que preservará el legado femenino para las futuras generaciones.

Para participar, explicó, a través de la Subsecretaría de Educación Básica, se lanzó la convocatoria disponible en el sitio http://bit.ly/3M2kcCv y que el periodo de recepción de microrrelatos será hasta el domingo 15 de la próxima semana.

Podrán participar mujeres mayores de 18 años, residentes en el país, que deseen compartir sus experiencias como integrantes de la comunidad escolar, centrándose especialmente en el nivel de secundaria, con el propósito de reconocer el impacto de este trayecto educativo en su historia personal y profesional.

La subsecretaria de Educación Básica, Noemí Juárez Pérez destacó que las interesadas deberán consultar el Catálogo de objetos del Patrimonio Histórico Escolar, y seleccionar una pieza que sirva como inspiración para redactar un texto original de máximo 300 palabras y después, en el enlace: https://forms.gle/Y29jAPZ62EGvQ8FU7 y llenar el formulario, con datos como: nombre completo y edad de la participante, entidad federativa de residencia y título del microrrelato y seguir las instrucciones para cargar el documento en word, con las especificaciones señaladas, como, por ejemplo, poner el título en mayúsculas.

Las modalidades de participación incluyen memorias personales de alumnas o ex alumnas; relatos pedagógicos de maestras sobre su quehacer educativo; miradas desde la familia que narren el acompañamiento escolar, así como voces de la comunidad que reflejen el vínculo histórico con la institución.

Destacó que es indispensable que las participantes deberán manifestar su conformidad con las bases y autorizar el uso de sus relatos para fines de preservación y difusión cultural, asegurando que sus testimonios formen parte integral de esta galería que celebra el legado femenino en la educación mexicana.