Tribunal Electoral ordena otra vez al INE dar certeza contra duplicidad de afiliación por nuevos partidos

Aunque el INE ya aclaró el criterio que se tomará para validar una posible duplicidad de afiliaciones en organizaciones que buscan tener registro como partidos políticos, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó que el instituto fije la certeza en la legalidad del quórum dentro de una asamblea.

La Sala Superior del TEPJF resolvió este miércoles el juicio promovido por la Organización Construyendo Sociedades de Paz A.C., que busca el registro como partido político, la cual expone que el INE cae en impresiones que generan incertidumbre sobre las afiliaciones subsistentes de una reunión que no alcanza quorum, así como de asambleas que de la revisión a cargo de la autoridad pueden dejar de cumplirlo por duplicidad de afiliaciones.

En su proyecto de sentencia en favor de esta organización, la magistrada Claudia Valle Aguilasocho advierte que no hay respuestas claras y que advierte la parte quejosa.

En ese sentido, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón argumentó que el INE ya definió cómo se resolverán los casos en que se detecte posible duplicidad de afiliaciones.

“Independientemente de si la asamblea fue cancelada por falta de quórum, si la persona no pertenece al ámbito geográfico de la asamblea, o si la asamblea dejó de tener efectos por cambio de modalidad, si la afiliación fue suscrita en una asamblea, siempre conservará su carácter de origen y deberá ser considerada proveniente de asamblea para todos los efectos. Es decir, cuando una persona asistente válida a una asamblea de una organización se encuentra a su vez, como válida en una asamblea de otra organización, prevalecerá su manifestación de afiliación en la asamblea de fecha más reciente y no se contabilizará en la más antigua”, refirió el magistrado, quien la semana pasada presentó la resolución de un proyecto similar, y a lo cual dio respuesta y definitoria.

Rodríguez Mondragón indicó que, por tanto, no se deja en estado de indefensión a la Organización Construyendo Sociedades de Paz A.C.

No obstante, por mayoría de votos de la Sala Superior fue votado a favor la sentencia de la magistrada Valle Aguilasocho.