Aeronaves Hércules y helicópteros de la Fuerza Aérea de EU aterrizan de emergencia en México

Aeronave de EU Cuatro aeronaves de la Fuerza Aérea estadounidense aterrizaron de emergencia en México

Aeronaves de la Fuerza Aérea de Estados Unidos realizaron un aterrizaje de emergencia en territorio mexicano tras recibir autorización oficial de la Secretaría de la Defensa Nacional en el contexto de una operación de rescate humanitario en altamar.

Las autoridades mexicana informaron que el ingreso temporal de estas unidades se efectuó bajo un marco normativo específico y con apego a los principios de cooperación internacional y respeto a la soberanía nacional.

¿Por qué aterrizaron aeronaves militares de EU en México?

La actuación de las autoridades mexicanas respondió a una situación considerada excepcional y prioritaria por el riesgo a la vida de una persona que requería atención médica urgente lejos de la costa.

De acuerdo con la información oficial la misión tuvo como finalidad rescatar a un integrante de la tripulación de un buque localizado a aproximadamente 400 millas náuticas al oeste de Cabo San Lucas en Baja California Sur. La distancia y las condiciones geográficas hicieron necesaria una operación aérea especializada.

La Secretaría de la Defensa Nacional informó que autorizó el sobrevuelo en el espacio aéreo mexicano y el aterrizaje de emergencia de cuatro aeronaves de la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

La decisión se tomó conforme a las Bases de Coordinación para Autorizar Sobrevuelos en Espacio Aéreo Mexicano y Aterrizaje de Aeronaves Extranjeras que regulan el ingreso de aeronaves militares extranjeras en casos extraordinarios.

La dependencia precisó que este tipo de permisos se conceden únicamente bajo circunstancias excepcionales y por motivos humanitarios claramente acreditados. En este caso la prioridad fue salvaguardar la vida de una persona en situación crítica.

¿Qué aeronaves de EU ingresaron a México?

El operativo incluyó dos aeronaves Hércules en configuración cisterna empleadas para el reabastecimiento de combustible en vuelo y dos helicópteros HH 60W especializados en misiones de rescate y evacuación médica. Estas unidades forman parte de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y cuentan con capacidad para operar en escenarios de largo alcance sobre zonas marítimas.

El despliegue permitió sostener la operación aérea sin interrupciones y garantizar el traslado oportuno del paciente que requería asistencia médica inmediata.

Los helicópteros HH 60W fueron utilizados para la evacuación del paciente desde el buque mientras que los aviones Hércules aseguraron el suministro de combustible necesario para extender el tiempo de vuelo y completar la misión con seguridad.