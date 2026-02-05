Apoyo de EU a México para combatir al narco, condicionado a cumplimiento de entrega de agua

La entrega de agua del río Bravo a EU determinará el apoyo de Washington contra el narco (Redes sociales)

Amagos de Trump — Los amagos del presidente de Estados Unidos para que México cumpla con la entrega de agua, como señala el Tratado de 1944 no ceden, y la administración del republicano además de amenazar con la aplicación de aranceles, ahora condicionó el apoyo financiero durante el 2026 para el combate al crimen organizado, sino se cumple con las entregas del vital líquido.

En la “Ley de Asignaciones Consolidadas de 2026”, en el apartado del presupuesto asignado para la reducción del tráfico de drogas no se pondrá a disposición para la asistencia de México hasta que el Secretario de Estado, Marco Rubio, certifique y notifique a los Comités de Asignaciones la entrega de agua acordada de los ríos Bravo, Colorado y el de Tijuana se ha cumplido cabalmente.

De acuerdo con la agencia Reuters, “la certificación incluirá una evaluación de si México cumple con los requisitos de entrega de agua de acuerdo con todos los términos establecidos en acuerdos bilaterales para abordar las deficiencias en la entrega”, indica el documento que recibió el visto bueno por el Senado y la Cámara de Representantes.

En el documento se indica que la limitación en la entrega de apoyos no se aplicará en los fondos correspondientes para frenar el tráfico de fentanilo, sus precursores y otras drogas sintéticas hasta que no se confirme el cumplimiento del Tratado de 1944.

El condicionamiento del gobierno de Trump advierte que conforme con la ley, el 30 por ciento de los fondos serán obligatorios en caso de que el Secretario de Estado, Marco Rubio, certifique que en los últimos 12 meses el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum tomó medidas para reducir el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos, así como el desmantelamiento de cárteles de la droga, apoyar en los operativos conjuntos con fuerzas de EU, respetar las solicitudes de extradición y aumentar los operativos antinarcóticos a nivel federal y en los estados.

COMPROMISO

De acuerdo con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, el Gobierno de México acordó entregar un mínimo de 350 mil acres-pies de agua al año para el territorio estadounidense, el equivalente a 432 millones de metros cúbicos del vital líquido anual.

“Estados Unidos y México han alcanzado un nuevo compromiso para fortalecer el Tratado de Aguas de 1944, lo que brindará mayor certidumbre a los agricultores, ganaderos y productores del sur de Texas que dependen del suministro constante de agua del Río Bravo”, señaló la dependencia.

De acuerdo con el tratado, Estados Unidos debe enviar a México mil 850 millones de metros cúbicos desde el río Colorado al año y México en reciprocidad debe entregar 2 mil 185 millones de metros cúbicos del río Bravo en ciclos de cinco años.

La CRónica de Hoy 2026