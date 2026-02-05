Asesinan a Humberto Quezada, ex líder priista, en Azoyu, Guerrero

Humberto Quezada Justo, quien fuera dirigente municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Azoyú, Guerrero, fue asesinado a balazos en un ataque armado ocurrido en esta localidad de la Costa Chica del estado. El hecho encendió alertas entre autoridades y actores políticos de la región.

Ataque en carretera de la Costa Chica

De acuerdo con los primeros reportes, Quezada Justo se desplazaba en una motocicleta por un tramo carretero cuando fue interceptado por sujetos armados, quienes le dispararon en repetidas ocasiones. En el lugar del ataque quedaron la motocicleta y varios casquillos percutidos, lo que confirmó la violencia del atentado.

Además de su trayectoria política, Humberto Quezada se desempeñaba como director de una escuela primaria en una comunidad cercana, lo que incrementó el impacto del crimen entre habitantes y docentes de la zona.

Reacciones y exigencia de justicia

La dirigencia estatal del PRI expresó su condena por el homicidio y envió condolencias a los familiares del ex dirigente, además de exigir a las autoridades una investigación a fondo para esclarecer los hechos y castigar a los responsables.

Hasta el momento, la Fiscalía de Guerrero no ha informado sobre personas detenidas ni ha detallado posibles líneas de investigación. El asesinato se suma a otros hechos de violencia que han afectado a líderes políticos y sociales en distintas regiones del país.