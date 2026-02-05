Crueldad en Gómez Palacio, Durango: buscan al responsable de envenenar a 26 perros (Imagen generada con IA)

Tras la muerte de 26 perros en Gómez Palacio, Durango, que de acuerdo con las primeras averiguaciones fueron asesinados de manera premeditada mediante cebos envenenados, el Gobierno Municipal anunció el reforzamiento de los recorridos de supervisión por parte de Control y Bienestar Animal.

Asimismo, se informó que se trabaja en coordinación con elementos de Seguridad Pública para intensificar el patrullaje en la zona y dar con el o los responsables de este hecho.

Mueren envenenados 26 perros en Gómez Palacio, Durango

La noticia del envenenamiento masivo de 26 canes, muchos de ellos parte de la comunidad, ha conmocionado no solo a Durango, sino a todo el país.

El ambiente en Gómez Palacio se vio marcado por una escena dantesca, luego de que 26 perros perdieran la vida tras ingerir alimento envenenado, el cual habría sido dejado de manera estratégica en las calles del municipio. De acuerdo con las primeras investigaciones, el veneno fue colocado de forma intencional.

Entre las víctimas se encontraban tanto mascotas de la comunidad como perros en situación de calle.

El director de Salud Municipal, Luis Bañuelos Garza, sostuvo una reunión con habitantes de Gómez Palacio, quienes expresaron su preocupación ante la posibilidad de que este tipo de hechos trágicos se repitan, mediante la colocación de cebos envenenados que podrían afectar a más animales.

Se intensifica la búsqueda del responsable del envenenamiento de 26 perros en Gómez Palacio

El maltrato animal está tipificado como delito, por lo que el gobierno encabezado por Betzabé Martínez Arango aseguró que se reforzarán los operativos de búsqueda y prevención para dar con los responsables.

Autoridades municipales señalaron que este caso ha dejado una profunda huella en la comunidad y reiteraron su compromiso de actuar para evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir.

¿Con cuántos años de prisión se castiga el envenenamiento de un animal en México?

En México, el envenenamiento de un animal es considerado un delito de maltrato animal y se castiga con penas de prisión que varían según la entidad federativa, ya que no existe una sanción única a nivel federal, con castigos que varían según la gravedad del daño y el método empleado.

En el caso de la Ciudad de México, el Código Penal sanciona a quien cause la muerte de un animal mediante actos de crueldad con penas que van de 2 a 6 años de cárcel. Cuando el maltrato se comete con métodos que prolongan el sufrimiento —como el uso de venenos—, la sanción puede incrementarse hasta 10 años de prisión, al considerarse una forma agravada de violencia.

En el Estado de México, la legislación también tipifica el maltrato animal como delito. Quien provoque lesiones o la muerte de un animal de manera dolosa puede enfrentar penas de entre 3 y 6 años de prisión, las cuales pueden aumentar hasta 9 años si se demuestra que el acto implicó crueldad extrema o un sufrimiento prolongado.

Estas disposiciones buscan no solo castigar, sino también prevenir prácticas que atentan contra la vida animal y generan un fuerte impacto social en las comunidades donde ocurren.