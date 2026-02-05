Detención de alcalde de Tequila confirma que el crimen organizado “se le metió hasta la cocina” a Morena: PAN y PRI

Alcalde de Tequila, Jalisco, Diego N detenido por presunta extorsión y vínculos con el crimen organizado

Las dirigencias nacionales del PAN y PRI acusaron que la detención del presidente municipal de Tequila, Jalisco, por presunta extorsión y vínculos con el Cartel Jalisco Nueva Generación, es la confirmación de que el crimen organizado “se les metió hasta la cocina” a los gobiernos de Morena.

El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, acusó que la detención de este alcalde morenista “no es un solo caso ni una excepción” sino la confirmación de que la corrupción y el crimen organizado se metieron hasta la cocina de sus gobiernos.

Consideró que lo que vivimos millones de mexicanos en materia de inseguridad y corrupción es brutal: un alcalde de Morena en Jalisco, detenido por presunta extorsión junto con otros servidores púbicos.

“México no merece impunidad disfrazada de discurso. Merecen seguridad , paz y libertrad”, aseveró

En tanto la dirigencia nacional del PRI urgió a sacar al crimen organizado de la política “si de verdad se quiere pacificar al país”.

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno celebró la detención del alcalde morenista, Diego Rivera, aunque acusó omisión y tardanza de Morena en este caso.

Consideró que la detención de un “narcopolítico” siempre es importante “aunque sean casos que Morena dejó crecer” y consideró que México requiere” gobiernos limpios y con carácter”.

En tanto el coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve advirtió que la detención de este alcalde y varios de sus colaboradores por presunta extorsión y corrupción es un hecho grave que no debe minimizarse.

Como parte del operativo “enjambre”, Fuerzas Federales detuvieron al alcalde morenista de Tequila Jalisco, Diego Rivera Navarro junto con tres funcionarios de su administración por presuntos delitos de extorsión y corrupción, informó Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

Junto a Rivera Navarro también detuvieron al director de Seguridad Pública, Juan Manuel Pérez; al director de Catastro y Predial, Juan Gabriel Toribio; así como al director de Obras Públicas, Isaac Carbajal Villaseñor.

Las indagatorias de las autoridades apuntan a que Diego Rivera Navarro lidera una red de corrupción dentro del Ayuntamiento, y tendría vínculos con una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Los actos de extorsión, que presuntamente realizaron los funcionarios de Tequila, Jalisco, estaban dirigidos contra empresarios tequileros y comerciantes del municipio.

Uno de los presuntos actos de extorsión fue contra la empresa tequilera José Cuervo, a quien el gobierno de Diego Rivera pretendía cobrar 60 millones de pesos por el impuesto predial y colocó sellos de clausura para impedir las labores.