EU va a la caza de intermediarios financieros de cárteles mexicanos

El Departamento de Justicia de EU busca asfixiar más las operaciones de cárteles (EFE)

Crimen organizado — Con el objetivo de anular en todos sus frentes los medios de financiamiento de los cárteles de la droga en México, el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) ha centrado sus operativos en vigilar las acciones financieras de presuntos intermediarios que para tratar de evadir la vigilancia de las autoridades han canalizado cada vez más las ganancias del narco a través de criptomonedas.

Información de la dependencia, de la que hizo eco Associated Press, destaca que las acciones contra grupos del crimen organizado en México han dado un giro momentáneo, ya que en lugar de seguir a traficantes callejeros ahora se investiga a quienes manejan las operaciones financiera y a sus intermediarios para anular todo su manejo de dinero para acorralarlos.

Este cambio en la estrategia deriva de la captura de varios intermediarios de cárteles en México que son interrogados y han aportado información clave sobre las finanzas de grupos criminales.

“Si cortas el dinero, dañas a los cárteles, y eso es lo que tratamos de hacer”, dijo A. Tysen Duva, fiscal general adjunto a cargo de la división penal del DOJ a la agencia noticiosa.

Desde que regresó Trump a la Casa Blanca en enero del 2025, el Departamento de Justicia ha sufrido la reestructuración de su División Criminal para integrar a los fiscales de narcóticos con expertos en lavado de dinero y para apuntar mejor a los cárteles y atacar el corazón de sus sistemas.

Las autoridades supervisan el movimiento de las ganancias del narcotráfico y subrayan que quienes actúan como intermediarios se quedan con un porcentaje del dinero que regresa a los cárteles como comisión, según documentos judiciales.

El Departamento de Justicia refiere que los operadores intermediarios del narco organizan la recogida de efectivo en ciudades de todo Washington y ocultan el dinero para lograr que cruce la frontera hacia México, a menudo a través de activos digitales, ya que las fuerzas del orden han cortado otros métodos.

Los fiscales “quieren saber cómo funciona el lado de la distribución, quién está involucrado y buscar acusaciones adicionales, y en el lado del lavado de dinero, cuáles son exactamente los métodos que utilizan para sacar el dinero de Estados Unidos a través de los bancos estadounidenses”, expresó el fiscal general adjunto a cargo de la división penal Duva.

“Hay contrabando de dinero en efectivo a granel que ha ocurrido desde el principio de los tiempos, y también está la nueva tendencia de tomar el efectivo, comprar criptomonedas y luego comerciar con ellas”.

