Mario Delgado: educación abierta y a distancia, pilar para garantizar el derecho a la educación con inclusión, equidad y justicia social

Secretario de Educación, Mario Delgado En el marco del 14 aniversario de la Universidad Abierta y a Distancia de México, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado aseveró que la educación abierta y a distancia, es un pilar para garantizar el derecho a la ducación con: inclusión, equilidad y justicia social

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo enfatizó que a 14 años de la creación de la Universidad Abierta y a Distancia de México (UnADM), este órgano desconcentrado de la dependencia a su cargo, éste sigue adelante, y prueba de ello, fue la entrega de 53 distinciones en las categorías de Mérito Estudiantil, Mérito Docente y Mérito Profesional.

En este mismo sentido, el funcionario federal puntualizó, que se otorgaron reconocimientos a 26 figuras educativas, 25 estudiantes y dos distinciones al Mérito Profesional: una al egresado del programa educativo de Derecho, David Mendoza Armas, originario de Michoacán, y otra de manera póstuma a Julieta Fierro Gossman, por su destacada trayectoria científica y su compromiso con la divulgación del conocimiento.

Así lo estableció en el marco de una ceremonia solemne y multiplataforma, realizada en el Auditorio Centro SEP, en la Ciudad de México, la cual estuvo encabezada por la rectora de este sistema educativo, Lilian Kravzov Appel.

“La educación abierta y a distancia -aseveró-, es un pilar para garantizar el derecho a la educación con inclusión, equidad y justicia social, al permitir que miles de personas continúen sus estudios sin importar su lugar de residencia o condición, lo que fortalece el proyecto educativo nacional impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En este mismo sentido, subrayó que la Universidad Abierta y a Distancia de México, promueve un modelo educativo innovador, basado en el acompañamiento horizontal, la flexibilidad y el aprendizaje autónomo, que responde a los retos de un aula sin muros ni horarios y fomenta nuevas formas de construir saberes y sentido comunitario.

El secretario Delgado Carrillo extendió su reconocimiento a estudiantes, docentes y egresadas y egresados que han superado barreras geográficas, económicas, laborales y personales para acceder a la Educación Superior.

En su oportunidad, la rectora, Lilian Kravzov Appel, informó que con base en el Sistema de Estadística 911, para el ciclo escolar 2025–2026, la Universidad cuenta con una matrícula de 129 mil 958 estudiantes y más de 24 mil personas egresadas en el territorio nacional y el extranjero, lo que consolida su papel como una institución estratégica del Sistema de Educación Superior.

Kravzov Appel celebró que la comunidad universitaria eligiera, mediante un ejercicio participativo que reunió 245 mil 811 votos, a la Serpiente Emplumada como símbolo de identidad institucional, reflejo de una universidad que se construye colectivamente y que mantiene la convicción de llevar educación y conocimiento de calidad a todos los rincones del país.

En su intervención, el director de Desarrollo Académico de la Dirección General de Educación Superior para el Magisterio de la SEP, César Romero Mojica, recalcó el reto que supone aprender cuando el aula no tiene muros ni horarios, por lo que la comunidad UnADM se erige como un espacio que construye nuevos sentidos del aprendizaje, más allá del concepto tradicional de estudiar.

A su vez, David Mendoza Armas, egresado del programa educativo de Derecho y distinguido con el Mérito Profesional, destacó los valores del modelo educativo de la UnADM, como la vocación, la disciplina, la constancia y la flexibilidad, que le permitieron formarse con una visión amplia de justicia.