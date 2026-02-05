¿Quién es Diego ‘N’, presidente municipal de Tequila detenido por nexos con el Mencho y el CJNG?

Diego N El alcalde morenista tuvo algunas polémicas previas a su detención y múltiples denuncias por extorsión.

La mañana de este jueves 5 de febrero fue detenido Diego Rivera Navarro, alcalde de Tequila, Jalisco tras un operativo de la Operación Enjambre encabezada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. A menos de dos años de entrar en funciones, el presidente municipal morenista enfrenta cargos por extorsión y vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

¿Quién es Diego Rivera Navarro? Alcalde de Tequila detenido

Diego Rivera Navarro es un político perteneciente al partido Morena que asumió la presidencia municipal de Tequila, Jalisco, el 1 de octubre de 2024, tras ganar la elección local con un discurso centrado en transparencia y combate a la corrupción municipal. Su llegada al poder marcó un cambio político en un municipio estratégico para la industria tequilera y el turismo en el estado.

Durante su gestión enfrentó diversas controversias políticas y denuncias relacionadas con presunto abuso de autoridad y conflictos con empresas del sector tequilero, lo que marcó parte de su administración antes de su detención.

Uno de los primeros escándalos ocurrió en marzo de 2025, cuando decretó el cierre del Museo Nacional del Tequila sin autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia, inmueble que presuntamente fue adaptado parcialmente como oficinas municipales y residencia personal del edil, situación que derivó en investigaciones oficiales.

Otra controversia relevante fue la acumulación de denuncias por extorsión y abuso de autoridad contra empresarios del sector tequilero. La empresa José Cuervo denunció que el gobierno municipal exigió hasta 60 millones de pesos bajo amenaza de clausurar instalaciones industriales, mientras que otras compañías reportaron prácticas similares de cobros excesivos y presiones administrativas.

¿De qué se le acusa a Diego Rivera Navarro y por qué lo relacionan con el CJNG?

De acuerdo con información oficial difundida por la SSPC y autoridades federales, el edil es investigado por su presunta participación en esquemas de extorsión contra empresas cerveceras y tequileras, además de posibles vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación. Las indagatorias también señalan que habría encabezado una red de corrupción dentro del ayuntamiento dedicada al cobro ilegal a empresarios y al desvío de recursos públicos.

Las autoridades ejecutaron órdenes de aprehensión tras denuncias ciudadanas y labores de inteligencia, lo que culminó con su arresto junto con otros funcionarios municipales, incluyendo responsables de seguridad pública y áreas administrativas del ayuntamiento.

Hasta el momento, las autoridades continúan con las investigaciones y el proceso judicial correspondiente para determinar la responsabilidad penal del alcalde y de los funcionarios detenidos, mientras el caso permanece en desarrollo conforme avanzan las indagatorias oficiales.