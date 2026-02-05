Sheinbaum clama desde Querétaro: “México no se arrodillará ni se doblegará ante nadie”

Discurso de Claudia Sheinbaum en Querétaro En su discurso por el aniversario 109 de la Constitución de 1917, la presidenta de México defendió la soberanía nacional, afirmando que el país no volverá a ser “colonia ni protectorado de nadie”.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ofreció un contundente discurso este 5 de febrero de 2026 en la ceremonia del aniversario 109 de la Constitución de 1917 desde Querétaro, donde afirmó que el país “no se doblega, no se arrodilla, no se rinde y no se vende”.

Debido a que este jueves se conmemora la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la mandataria de México suspendió la tradicional conferencia matutina en Palacio Nacional, sin embargo, su discurso enfatizó la defensa de la soberanía nacional desde la ceremonia celebrada en el Teatro de la República.

¿Cuál fue el discurso de Claudia Sheinbaum por el aniversario de la Constitución de 1917?

Este jueves 5 de febrero, la presidenta Sheinbaum se trasladó a la Ciudad de Querétaro para encabezar la ceremonia por el aniversario 109 de la Constitución de 1917, ofreciendo un poderoso discurso transmitido desde el Teatro de la República.

La titular del Ejecutivo inició con un recuento histórico del país, desde la Independencia, la Reforma y la Revolución Mexicana, señalando que cada una de estas transformaciones ha sido plasmada en textos constitucionales “de las luchas populares”, exponiendo un contraste con el periodo neoliberal, al cual acusó de haber impulsado reformas “antipopulares” y la privatización de bienes públicos.

En este tema, la mandataria de México resaltó el trabajo de las reformas impulsadas por la Cuarta Transformación, enumerando labores que favorecieron a la población en materia de igualdad sustantiva de las mujeres, así como derechos constitucionales entre los que destacan: derecho a vivienda digna para trabajadores, protección del maíz nativo, prohibición del maíz transgénico y cambios que refuercen la soberanía nacional frente a injerencias extranjeras.

La mandataria aseguró que, desde septiembre de 2024 a diciembre de 2025, se han realizado cambios profundos que “recuperan el sentido social y la soberanía de la nación”, afirmando que estos elementos provienen de la lucha popular por los principios de “independencia, soberanía, libertad, democracia, justicia social y dignidad”.

Sheinbaum remarcó que México “no se doblega” ante nadie

El discurso de la presidenta de México destacó por su defensa a la soberanía nacional, señalando la importancia de rememorar la historia del país y resaltar la lucha de éste como un pueblo que ha peleado por su soberanía, libertad y justicia social desde sus inicios.

Con motivo del 109 Aniversario de la Promulgación de la Constitución de 1917, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó una ceremonia conmemorativa en la capital de Querétaro este jueves 5 de febrero.



"México no entregará sus recursos naturales", enfatizó la mandataria

Sheinbaum aseguró que la Constitución de 1917 es uno de los mayores logros de la nación al incorporar derechos sociales y la rectoría del Estado sobre los recursos estratégicos, afirmando que la rememoración de este evento sirve para garantizar que México “no regresará al régimen de privilegios y corrupción”.

Defendiendo la soberanía nacional, la titular del Ejecutivo remarcó que México no entregará sus recursos naturales ni su dignidad, recalcando que este país “no se doblega, no se arrodilla, no se rinde y no se vende” ante nadie, lo que provocó aplausos de celebración y vivas tanto a la Constitución, al pueblo mexicano y al país.