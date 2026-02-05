Tuxpan, Michoacán, estrena nuevo consultorio del ISSSTE para atención médica en la región

Atención a la salud en Michoacán El ISSSTE destacó la puesta en operación de una nueva clínica de atención médica en Tuxpan, para fortalecer la atención médica en la región y que forma parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia del Gobierno de México, implementado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo

El ISSSTE, enfatizó que población derechohabiente y no afiliada al instituto estrenó los servicios del nuevo consultorio del municipio de Tuxpan, espacio que fortalecerá la atención médica en la región, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia del Gobierno de México, implementado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El director general del instituto, Martí Batres enfatizó a través de sus redes sociales, que el Consultorio de Medicina Familiar en Tuxpan, Michoacán comenzó a brindar atención médica “a quien lo requiera”.

Con un horario de atención de 9 de la mañana a 14:30 de la tarde, el consultorio está equipado con sala de espera, oficina, consultorio con área de entrevista y exploración, dos sanitarios, mesa de exploración, negatoscopio y báscula con estadímetro, este consultorio se suma al Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

Además, disponen de medicamentos como analgésicos, antibióticos, antihipertensivos, antidiabéticos y tratamientos para el control del colesterol.

En cumplimiento con la Estrategia Nacional para el Fortalecimiento de la Atención Primaria, el ISSSTE abrió en diciembre pasado un consultorio médico en el Centro Cultural Ollin Yoliztli, en la Ciudad de México, en beneficio de 1,132 alumnos, docentes, músicos, trabajadores y personal administrativo.

La estrategia prevé construir 200 consultorios médicos en todo el país este año priorizando zonas con poco acceso a servicios médicos para fortalecer la detección oportuna de enfermedades, dar seguimiento a padecimientos crónico-degenerativos y reducir los tiempos de espera en beneficio de la derechohabiencia.