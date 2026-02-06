Nacional

coordinaba la venta y distribución de droga en la capital del estado, así como el tráfico de armas y agresiones a grupos rivales

Cae “El Flaco”, operador de la organización “Los Salazar”, del Cártel de Sinaloa en Querétaro

Por Jorge Aguilar
Se le identificó como uno de los operadores de "Los Salazar", célula del Cártel de Sinaloa.
Fue detenido Diego Salazar y/o Luis Gustavo Agapito Millán, alias “El Flaco” y/o “Jony”, operador de la organización “Los Salazar”, afín al Cártel de Sinaloa.

Diego “N” coordinaba la venta y distribución de droga en la capital del estado, así como el tráfico de armas, agresiones a grupos rivales, homicidios y actividades de reclutamiento.

Además fueron detenidas 30 personas en 12 cateos.

En distintos domicilios de la capital, se detuvo a 21 hombres y nueve mujeres, se aseguraron armas de fuego, cartuchos útiles, dosis de droga, dinero en efectivo, vehículos, equipos de telefonía y dispositivos de almacenamiento de información.

