Canjean 213 armas en municipios de Michoacán como parte de Atención a las Causas que Generan la Violencia

En Michoacán, como parte de la estrategia de Atención a las Causas que Generan la Violencia se realizó la acción “Sí al Desarme, Sí a la Paz” donde 213 armas de fuego fueron intercambiadas por dinero en efectivo, también se ralizó el canje de jueguetes bélicos por juguetes educativos.

Como parte de esta estrategia de atención al estado, se realizó el Tianguis del Bienestar en los municipios de Aquila y Coalcomán de Vázquez Pallares donde se entregaron más de 391 mil artículos nuevos, beneficiando a más de 25 mil personas.

La subsecretaria de Construcción de Paz, Participación Social y Asuntos Religiosos, Rocío Bárcena, informó que las Mesas de Paz Estatal y Regionales llevaron a cabo 3 mil 029 sesiones, generando acciones y operativos para la gobernabilidad y seguridad y que más de 59 mil personas se unieron a las 308 Jornadas por la Paz, y este mes se instalarán los Consejos de Paz y Justicia Cívica en cada municipio.

“El trabajo comprometido de todas las dependencias federales, estatal y municipios, ha permitido brindar en total 328 mil servicios a la población michoacana”, dijo.