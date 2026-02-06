Detectan irregularidades en corporación policial de Tequila; 34 agentes reprobaron control de confianza (Olga Lidia Vargas)

La Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco detectó que al menos 34 policías municipales de Tequila se encontraban en funciones a pesar de no haber aprobado los exámenes de control y confianza, situación que derivó en su separación inmediata de tareas operativas y el inicio de procedimientos administrativos para su posible baja definitiva.

De acuerdo con información oficial, la revisión se llevó a cabo como parte de un operativo integral de supervisión que incluyó la verificación del armamento, patrullas, documentación y estatus administrativo del personal adscrito a la Comisaría Municipal. Durante esta inspección se confirmó que 34 elementos no contaban con la certificación vigente requerida para desempeñar labores de seguridad pública.

Las autoridades estatales precisaron que únicamente 18 de estos policías podrán acceder a un proceso de reevaluación ante el Consejo Estatal de Seguridad, con el fin de determinar si cumplen con los requisitos necesarios para reincorporarse a la corporación. El resto será sometido a los procedimientos correspondientes para su baja.

Mientras se resuelve su situación legal y administrativa, los agentes reprobados fueron retirados de las labores en campo y asignados temporalmente a funciones administrativas bajo supervisión directa del mando provisional designado por el estado.

En paralelo, se efectuó una inspección del armamento y equipo táctico, donde se localizó un cartucho calibre .50 ajeno al inventario oficial de la corporación, así como una manopla. Aunque no se detectaron irregularidades graves en las unidades patrullas ni en la documentación general, las observaciones quedaron asentadas en actas administrativas.

Como parte de las medidas de control, la Secretaría de Seguridad estatal designó como comisario provisional a Luis Pantoja Magallón, excomisario de la Policía de San Pedro Tlaquepaque, quien ya asumió la coordinación operativa y comenzó a realizar ajustes en la estrategia de vigilancia en conjunto con los mandos municipales.

Además, el estado desplegó cerca de 50 elementos de la Policía Regional, Turística y de Caminos, apoyados con 11 patrullas, para reforzar la seguridad en el municipio. Los operativos se realizan mediante recorridos coordinados en los que participan corporaciones estatales, policías municipales, Guardia Nacional y personal de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Este reforzamiento ocurre luego de que el control de la seguridad en Tequila fuera asumido temporalmente por el gobierno estatal tras la detención del presidente municipal, Diego N., quien enfrenta acusaciones por presuntos delitos de extorsión y vínculos con grupos delictivos.