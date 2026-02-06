Ebrard anuncia formalización del Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar, Parque Industrial Bajío

Durante su participación en la Mañanera del Pueblo realizada en Morelia Michoacán, el Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, anunció que en todo el estado, particularmente en Uruapan, Lázaro Cárdenas y Apatzingán, se están instalando los Comités Promotores de Inversión.

Anunció que para el segundo semestre del año habrá un recorrido de Michoacán en varios puntos de Estados Unidos.

Ebrard señaló que el gran esfuerzo que realizará el gobierno será impulsar el Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar, Parque Industrial Bajío, en Zinapécuaro, que cuenta con 333 hectáreas. Ahora se encuentra en fase de formalización, ya se están iniciando las obras públicas y privadas.

Precisó que la obra pública será de 216 millones de pesos, en la que se contempla infraestructura hidráulica y acceso a carreteros y ferroviarios, y la privada va a ser de dos mil 710 millones de pesos.

Para esta proyecto, también se planea tener la presencia de todas las cámaras de comercio e industria de diferentes países del mundo para visitar el Polo y hacer la invitación de los inversionistas de varios países del mundo.

“Empezamos el día 16 de febrero, viene mi contraparte canadiense, no vamos a estar en el Polo, pero sí vamos a estar en la ciudad presentándoles el Polo, entre otras cosas, y viene acompañado de 231 empresas de Canadá”, anunció.