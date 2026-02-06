Gobierno federal reporta reducción del 30% en homicidios dolosos en Michoacán gracias al Plan Michoacán

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, realizada este viernes en Michoacán, autoridades federales informaron que la implementación del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia ha permitido una disminución significativa en los índices delictivos del estado, particularmente en el homicidio doloso, el cual presenta una reducción del 30 por ciento.

La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa Franco, explicó que al analizar la evolución anual de este delito entre 2016 y 2025 se observa una tendencia a la baja, al pasar de un promedio diario de 4.1 a 3.5 homicidios, lo que coloca a 2025 como el año con el nivel más bajo de la última década.

Detalló que, en el análisis mensual correspondiente al periodo de septiembre de 2024 a diciembre de 2025, que abarca los primeros 16 meses de la actual administración, al comparar diciembre de 2024 con octubre de 2025 se registra una reducción del 30 por ciento, al pasar de 3.48 a 2.45 homicidios diarios en promedio.

En cuanto a los delitos de alto impacto, la funcionaria señaló que, en el comparativo anual de 2024 a 2025, se presentó una disminución del 4 por ciento, al descender de 18.8 a 18.1 delitos diarios. Mientras que, en el seguimiento mensual de septiembre de 2024 a diciembre de 2025, se observó inicialmente un incremento, posteriormente una etapa de estabilización y, finalmente, una reducción del 20 por ciento entre octubre y diciembre de 2025, periodo que coincide con el arranque del Plan Michoacán.

Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, destacó que estos avances son resultado del trabajo coordinado entre la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado de Michoacán, lo que ha permitido debilitar estructuras criminales, detener a objetivos prioritarios, combatir delitos como el homicidio y la extorsión, y fortalecer la protección a la ciudadanía.

Subrayó que, aunque los resultados son alentadores, la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum es mantener y reforzar la estrategia hasta alcanzar los niveles de seguridad que demanda la población. En este contexto, informó que del 1 de octubre de 2024 al 15 de enero de 2026 se logró la detención de mil 218 personas por delitos de alto impacto, el aseguramiento de mil 137 armas de fuego, 144 mil cartuchos y más de 25 toneladas de droga, además del desmantelamiento de 18 laboratorios dedicados a la producción de metanfetaminas.

Asimismo, destacó que desde la puesta en marcha de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, el 6 de julio de 2025, Michoacán ha registrado una reducción del 13.8 por ciento en la incidencia de este delito, lo que ha permitido mejorar la protección de familias, comercios y actividades productivas. En este periodo se recibieron 2 mil 812 denuncias a través del número 089, las cuales derivaron en la apertura de 158 carpetas de investigación y la detención de 118 personas, entre ellas 60 objetivos prioritarios, incluidos cuatro líderes regionales, además de la desarticulación de siete bandas criminales dedicadas a la extorsión.

Como parte del Plan Michoacán, del 10 de noviembre de 2025 al 20 de enero de 2026 se reportó la detención de 430 personas, el aseguramiento de 240 armas de fuego, 16 mil 836 cartuchos, 347 vehículos, 200 artefactos explosivos y 53 kilogramos de material explosivo, así como el decomiso de más de 700 kilogramos de metanfetamina, 28 mil 800 litros y 15 mil 300 kilogramos de sustancias químicas utilizadas para su elaboración. Además, se inhabilitaron 26 campamentos y se clausuraron 50 tomas clandestinas.

García Harfuch añadió que la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional mantienen recorridos y patrullajes permanentes en huertos de aguacate, empacadoras e industrias cítricas de distintos municipios, con el objetivo de brindar seguridad a estos sectores productivos.

Entre las acciones más relevantes, destacó la detención de generadores de violencia que operaban en regiones como Tierra Caliente, Apatzingán, Buenavista, Pátzcuaro y Morelia, entre ellos Gerardo “N”, señalado como responsable de dirigir actividades de extorsión contra productores de limón y aguacate, además de participar en secuestros, homicidios, distribución de droga y cobro de piso; la captura de nueve integrantes de una célula criminal vinculados principalmente con extorsión, homicidio y privación ilegal de la libertad; así como la detención de Cirilo “N”, alias “El Capi”, identificado como uno de los principales operadores en el cobro de cuotas a productores y empresarios.

Las autoridades reiteraron que el Plan Michoacán continuará fortaleciéndose con el despliegue de tecnología, unidades especializadas, capacitación al personal del 089 y el reforzamiento de las corporaciones estatales, con el objetivo de consolidar la reducción de la violencia y avanzar en la pacificación del estado.