IMSS e ISSSTE 2026: Todo lo que debes saber sobre el pago de pensiones de marzo y el rumor del pago extra

Este 2026, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) han dejado claro que no entregarán prestaciones adicionales junto con el depósito de marzo respecto al pago de pensiones, el cual corresponderá únicamente al monto habitual basado en tu historial y condiciones de retiro.

La confusión viene porque muchos usuarios escucharon que podría haber “pagos extra” o “beneficios” dicho mes, pero la realidad es más sencilla: en 2026 no hay prestación extra programada para marzo para pensionados del IMSS e ISSSTE.

Fechas clave para cobrar tu pensión este marzo

Cuidado, sí cambian un poco las fechas de entrega para ajustarse al calendario bancario y evitar que caigan en días no laborables. Esto es lo que se confirmó:

Calendario de pagos

ISSSTE : depositará el pago de marzo a partir del viernes 27 de febrero de 2026 .

: depositará el pago de marzo a partir del . IMSS: entregará la pensión a partir del lunes 2 de marzo de 2026.

Estos ajustes buscan que pensionados tengan acceso a sus recursos de forma puntual sin depender de días festivos o bancarios inaccesibles.

¿Podrías recibir un pago doble en marzo?

Aunque el IMSS y el ISSSTE no darán prestaciones adicionales en su pago mensual, sí hay un escenario en el que algunos adultos mayores podrían ver dos depósitos diferentes en su cuenta este mes.

Esto ocurrirá si también están inscritos en la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

El truco está en que el depósito mensual de tu pensión y el pago bimestral del Bienestar coincidan en marzo, lo que hace que bancariamente parezcan dos pagos distintos. No es un aumento general, sino una coincidencia de calendario.

En resumen:

Si no estás en Bienestar, solo recibes tu pensión regular.

en Bienestar, solo recibes tu pensión regular. Si sí estás en Bienestar, podrías ver dos depósitos diferentes en tu cuenta.

Conocer bien tu calendario te puede ahorrar tiempo y nervios.

Este marzo 2026 no habrá bonificaciones ni prestaciones extras para todos los pensionados del IMSS e ISSSTE en México. Lo que sí hay son fechas ajustadas para el pago de pensiones y la posibilidad de recibir dos depósitos si, además de tu pensión contributiva, estás inscrito en la Pensión Bienestar.