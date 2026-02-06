Mega golpe a Los Salazar: caen 30 en Querétaro… entre ellos “El Flaco”, ¿quién es y por qué es importante?

Autoridades federales y estatales asestaron un duro golpe contra la organización criminal conocida como Los Salazar, tras la detención de 30 presuntos integrantes durante un operativo simultáneo realizado en distintos puntos de Querétaro. Entre los detenidos se encuentra Diego “N”, alias “El Flaco”, señalado como uno de los principales operadores del grupo en la entidad.

La acción fue resultado de varios meses de labores de inteligencia y contempló cateos coordinados en diversos inmuebles de la capital queretana. En el despliegue participaron elementos de seguridad federal, fuerzas armadas y corporaciones estatales, sin que se reportaran enfrentamientos durante las detenciones.

De acuerdo con los reportes oficiales, los detenidos —21 hombres y 9 mujeres— estarían vinculados a actividades como narcomenudeo, distribución de drogas, extorsión, reclutamiento y tráfico de armas, además de su posible relación con hechos violentos registrados en la región.

¿Quién es “El Flaco” y por qué su captura es clave?

“El Flaco” es identificado por las autoridades como uno de los principales coordinadores operativos de Los Salazar en Querétaro, encargado de supervisar la distribución de drogas y la expansión territorial del grupo criminal en el Bajío. Su rol incluía la organización de células locales y el manejo de recursos ilícitos.

Los Salazar son considerados una organización afín al Cártel de Sinaloa, con presencia histórica en el norte del país y un interés creciente por ampliar sus operaciones a entidades del centro de México. Por ello, la captura de “El Flaco” representa un golpe relevante a su estructura y capacidad de operación fuera de sus zonas tradicionales.

Las autoridades informaron que los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público, mientras continúan las investigaciones para determinar su grado de participación y posibles vínculos con otros grupos delictivos.