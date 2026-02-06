Sarampión en México 2026: ¿Cómo se contagia? ( Escola Salut SJD)

La Secretaría de Salud emitió un llamado a la población mexicana para acudir a la campaña de vacunación y prevenir el contagio de sarampión.

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud, hasta el momento se han contabilizado más de 2,000 contagios en lo que va del año.

Aquí te decimos cómo se contagia esta enfermedad viral y cuáles son sus síntomas.

¿Cómo se contagia el sarampión?

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), esta enfermedad tiene un alto nivel de contagio. El virus, considerado por la OMS como una de las principales causas de muerte en niños, se transmite a través de gotas invisibles que salen de la nariz y la boca de las personas enfermas, ya sea por contacto directo o a través del aire.

Además, la OMS advierte que el virus del sarampión puede permanecer activo y contagioso en el aire o sobre superficies hasta por dos horas después de que una persona infectada haya estado en el lugar, lo que incrementa el riesgo de transmisión en espacios cerrados y concurridos.

Una persona no vacunada puede contagiarse incluso sin contacto directo con el enfermo, y un solo caso puede generar brotes rápidamente en comunidades con baja cobertura de vacunación.

¿Cómo te puedes proteger del sarampión?

De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la mejor manera de prevenir el contagio en niños es la aplicación de la vacuna triple viral, que protege contra sarampión, rubéola y parotiditis.

En el caso de los adultos, se debe aplicar el refuerzo de la vacuna doble viral, que protege contra los virus del sarampión y la rubéola, de acuerdo con el Programa Nacional de Vacunación.

¿Dónde consigo la vacuna contra el sarampión en México?

Según el organismo público descentralizado del gobierno federal mexicano, dedicado a brindar servicios de salud y de seguridad social a la población que cuenta con afiliación al instituto, esta vacuna se puede solicitar en la clínica del IMSS correspondiente, presentando la cartilla de vacunación.

Es importante saber que, si estás embarazada, no debe aplicarse durante el primer trimestre del embarazo.

Y en caso de padeces cáncer, VIH-SIDA, desnutrición o alguna enfermedad que debilite tu sistema inmunológico, debes consultar previamente a tu médico.