Se suman senadores de Morena al llamado de Sheinbaum a la IP para invertir en México

El presidente de la comisión Especial de Seguimiento al Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, del Senado, Antonino Morales

Senadores de Morena se sumaron al llamado de la presidente Claudia Sheinbaum a la iniciativa privada para invertir en México e impulsar el desarrollo nacional y se comprometieron a impulsar todas las acciones legislativas y de gestión que permitan materializar estas inversiones en bienestar del país.

Contrario a lo que se critica, el presidente de la Comisión Especial del Corredor Interoceánico del Senado, Antonino Morales destacó que las reformas de la 4T han creado las condiciones de certidumbre y fortaleza que hoy atraen capitales nacionales y extranjeros.

“La certidumbre que hoy tiene México, la confianza que refleja nuestra moneda y el récord en Inversión Extranjera Directa, son fruto del trabajo legislativo para recuperar el sentido social de nuestra Carta Magna y devolver al Estado su rectoría en sectores estratégicos”, afirmó

El legislador oaxaqueño puso como ejemplo emblemático de esta nueva etapa al Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, proyecto geoestratégico que simboliza la integración del desarrollo con la soberanía, y que se consolida como un polo de atracción de inversiones para el sureste y para todo el país, en el marco del Plan México.

El también presidente de la Comisión Especial de Seguimiento e Impulso al Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec señaló que los datos presentados en la Primera Reunión Nacional de Promoción de Inversiones –un portafolio que supera los 406 mil 800 millones de dólares y la generación de más de un millón 630 mil empleos– no son casualidad, sino la consecuencia de un proyecto de nación que prioriza la soberanía, la justicia social y la estabilidad.

Por ello expresaron su respaldo a la convocatoria que la presidenta Sheinbaum , realizó a la iniciativa privada para sumar esfuerzos en la construcción del desarrollo nacional.

En ese sentido, Morales Toledo hizo eco de la frase expresada por la mandataria en el aniversario de la Constitución: “México no se doblega, no se arrodilla, no se rinde y no se vende”.

Este principio de firmeza soberana –agregó--es la base fundamental para una inversión responsable y en beneficio del pueblo.

“Es precisamente porque México es un país que defiende su independencia, que recuperó sus empresas energéticas y que protege sus recursos naturales, que se genera un entorno de seguridad jurídica y respeto donde los capitales encuentran un gran aliado”, subrayó.