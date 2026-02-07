Aguascalientes tendrá su primer Distrito de Riego; impulsan inversión mixta para carreteras

CDMX — El próximo 21 de marzo la presidenta Claudia Sheinbaum inaugurará en el Aguascalientes el Distrito de Riego 001, obra estratégica para la región, en la que se han invertido casi 500 millones de pesos y permitirá incorporar alrededor de 1 mil 900 hectáreas adicionales al sistema de riego agrícola, informó el vicecoordinador de los diputados de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar.

El líder parlamentario encabezó diversas reuniones en esta entidad, como los foros sobre derecho al agua, en las que expuso que este proyecto hará posible transferir cerca de 9 millones de litros de agua para consumo humano con el fin de atender la problemática hídrica del estado.

Alfonso Ramírez Cuéllar subrayó la importancia de consolidar una alianza entre el gobierno de México, el gobierno del Estado, las y los legisladores y los distintos sectores sociales, a fin de concluir esta obra y maximizar sus beneficios en favor de las comunidades rurales, productoras y urbanas de Aguascalientes.

Así lo dijo ante empresarios e inversionistas de Aguascalientes, con quienes se intercambió puntos de vista sobre infraestructura, inversión privada, vivienda y desarrollo económico.

Ramírez Cuéllar destacó la relevancia de los nuevos esquemas de inversión mixta para el fortalecimiento de la red carretera, el impulso a la industria de la construcción y la generación de empleos, así como los alcances de los programas nacionales de vivienda dirigidos a jóvenes y familias con menores ingresos.

En estos espacios, el diputado zacatecano anunció la realización de la primera Convención Hidrocálida, el próximo 21 de marzo en Aguascalientes

Acompañado de las senadoras de la República, Nora Ruvalcaba Gámez y María Guadalupe Chavira de la Rosa, Ramírez Cuéllar detalló que este espacio será amplio, plural y de participación ciudadana, cuyo objetivo será generar un programa de reconstrucción económica y social para el estado, a partir de las necesidades reales de la población y de la aportación de los distintos sectores productivos y sociales.

También, en reunión con los legisladores federales detallaron que esta convención convocará a empresarias y empresarios, productores del campo, desarrolladores inmobiliarios, instituciones educativas, trabajadores, liderazgos comunitarios, jóvenes y colectivos de mujeres, con el propósito de fortalecer el diálogo, promover la unidad y construir una agenda común que impulse la prosperidad compartida, el bienestar, el empleo digno, la inversión productiva y la paz social en Aguascalientes.

En el vestíbulo del H. Congreso del Estado de Aguascalientes se llevó a cabo el foro “El agua como derecho: soberanía, justicia y bienestar”, en el marco de los Diálogos por la Transformación de Aguascalientes, donde especialistas y legisladores federales abordaron los principales retos que enfrenta la entidad en materia hídrica.