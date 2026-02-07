Estudiantes de la Universidad Nacional Rosario Castellanos recibirán la beca Gertrudis Bocanegra

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que todas y todos los estudiantes de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC) recibirán la Beca Gertrudis Bocanegra, un apoyo económico de mil 900 pesos bimestrales, destinado principalmente a cubrir gastos de transporte y necesidades básicas relacionadas con sus estudios.

El anuncio se realizó durante la inauguración de la primera etapa de la Unidad Académica de la UNRC en Soledad de Graciano Sánchez, en el estado de San Luis Potosí, acto que fue calificado como un paso importante para fortalecer el acceso a la educación superior en la región. La mandataria federal explicó que esta beca surge como una medida para apoyar a estudiantes universitarios, quienes anteriormente no contaban con un respaldo económico similar al de otros niveles educativos.

Claudia Sheinbaum recordó que, con la llegada de la Cuarta Transformación en 2018, la educación fue reconocida como un derecho y no como una mercancía. En este sentido, subrayó que el objetivo de su gobierno es que ninguna joven ni ningún joven abandone sus estudios por falta de recursos, especialmente cuando se trata de gastos cotidianos como el transporte escolar.

La Presidenta también informó que los edificios que conforman la primera etapa de esta nueva unidad académica fueron construidos por el Gobierno del Estado de San Luis Potosí, encabezado por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, y anunció que el Gobierno de México destinará recursos para la construcción de nuevos espacios, particularmente laboratorios especializados.

Por su parte, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, destacó que el gobierno federal impulsa distintas becas como Rita Cetina, Benito Juárez y Gertrudis Bocanegra, además de la construcción de nuevas preparatorias y universidades, con el propósito de garantizar que nadie se quede sin estudiar. Asimismo, resaltó que la UNRC promueve una educación humanista, orientada a formar egresados con pensamiento crítico y compromiso social.

La secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz Gutiérrez, reconoció el apoyo del gobierno estatal para la expansión de la UNRC en San Luis Potosí y señaló que esta nueva unidad académica cuenta con carreras estratégicas como Robótica, Inteligencia Artificial y Súper Cómputo, las cuales permitirán formar profesionales altamente capacitados para el desarrollo del estado y del país.

En tanto, la rectora de la UNRC, Alma Xóchitl Herrera Márquez, informó que la universidad cuenta a nivel nacional con cerca de 80 mil estudiantes y que en San Luis Potosí atiende a más de 600 alumnas y alumnos en 27 municipios. Detalló que, gracias a una inversión superior a 161 millones de pesos, se construyeron dos edificios con aulas, laboratorios, áreas deportivas y espacios comunes.

El gobernador Ricardo Gallardo Cardona explicó que esta unidad responde a la creciente demanda de mano de obra calificada, derivada de la llegada de nuevas industrias al estado, por lo que se apostó por carreras enfocadas en tecnología e innovación.

Finalmente, la estudiante Ximena Procopio Cruz, de la licenciatura en Relaciones Internacionales, agradeció la apertura de este plantel y señaló que este día representa un momento histórico para Soledad de Graciano Sánchez y para la comunidad estudiantil.