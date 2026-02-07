Hasta 63 mil 500 pesos de multa por pasear a tu perro sin correa. Te contamos a partir de cuándo y por qué

Autoridades anuncian un cambio fuerte en la forma de castigar a los dueños que sacan a sus mascotas sin las medidas de seguridad necesarias. De acuerdo con el nuevo reglamento, las multas por pasear a tu perro sin correa o sin pechera en la vía pública pueden alcanzar la cifra de 63 mil 500 pesos.

La medida llegó después de un caso viral: una atleta fue atacada por dos perros que paseaban sin con correa, lo que provocó lesiones y una crisis emocional para la víctima. Tras ese incidente, legisladores como Jorge Valdés Flores, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), impulsaron esta reforma para intentar frenar futuros accidentes en Saltillo.

Pero ojo: esta sanción no es solo una cuestión económica. Si hay agresiones o lesiones derivadas de estos hechos, también podría haber responsabilidad penal para el dueño del perro.

¿Qué dice la ley en otras partes del país?

Aunque Saltillo puso la multa más alta al momento, no es la única ciudad que ha metido reglas para dueños de mascotas:

En la Ciudad de México, sacar a tu perro sin correa también es considerado una falta administrativa. En 2026, autoridades capitalinas ya recordaron que esta conducta puede derivar en multa económica e incluso trabajo comunitario, parte del esfuerzo para reducir accidentes entre ciudadanos y mascotas.

Además, en otras localidades y reglamentos del país se contempla que no solo la correa: el uso de bozales para razas grandes y otras medidas de seguridad también puede ser obligatorio para evitar sanciones o problemas mayores.

Las autoridades han enfatizado que el objetivo es:

Prevenir ataques o accidentes entre mascotas y peatones.

entre mascotas y peatones. Fomentar convivencia civilizada en parques, calles y plazas.

en parques, calles y plazas. Hacer responsables a las personas que tienen un animal bajo su cuidado.

Esto responde a casos reales que han dejado secuelas físicas y emocionales. El incidente en Saltillo fue como un detonante: puso sobre la mesa que la irresponsabilidad puede salirle caro no solo al dueño del perro, sino a quienes se cruzan con él.

Tips para pasear a tu perro de manera responsable

La mejor forma de evitar llegar a pagar una multa o enfrentarte a problemas legales y personales, es tener en cuenta estos aspectos básicos:

Siempre usa correa y pechera ajustada

En zonas donde lo exijan, considera también bozal para razas grandes

Evita pasear a tu perro en lugares muy llenos sin medidas preventivas

Lleva siempre bolsas y recoge los desechos para mantener el espacio público limpio

Sé consciente del temperamento de tu perro y evita exponerlo a momentos de estres

Cumplir con estas reglas no solo te evita una sanción costosa, sino que protege a tu perro y a la comunidad entera.