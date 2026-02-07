Jalisco intensifica campaña de vacunación para frenar el brote de sarampión

Vacunación contra el sarampión

Jalisco, actual epicentro del brote de sarampión en el país, implementa campaña de vacunación con módulos en plazas públicas y centros comerciales para frenar el fuerte contagio que existe en la entidad.

Aunque durante 2025 la Secretaría de Salud registró el mayor número de contagios en Chihuahua, con 4,493 casos y 22 defunciones, en los últimos meses el foco de la enfermedad se trasladó a Jalisco, al casi triplicar en poco más de una mes los 663 casos confirmados en todo el año pasado.

César Augusto Domínguez, director de evidencia e inteligencia en la Secretaría de Salud Jalisco, indicó que 16 personas están hospitalizadas, una de ellas grave, aunque sólo han registrado dos decesos por la enfermedad, ocurridos entre octubre y noviembre de 2025.

Según la Organización Panamericana de Salud (OPS), México reportó 6,428 casos y 24 defunciones, la cifra más alta tanto en contagios como en muertes, seguido por Canadá, con 5,436 casos y dos defunciones, y Estados Unidos, con 2,242 casos y tres fallecimientos.

Por ello, la entidad intensificó la estrategia de vacunación que enfrenta, además, el reto de llegar a 95% de personas vacunadas antes de la llegada de visitantes por el Mundial de fútbol, de la que Guadalajara será una de las sedes.

La meta es alcanzar un millón de dosis antes de finalizar febrero, que se sumarían al millón de vacunas que se aplicaron en meses pasados, expuso a medios el Secretario de Salud del estado, Raúl Pérez Gómez.

Domínguez precisó que esperan que la estrategia de vacunación ayude a contener la enfermedad lo más pronto posible, aunque ello dependerá de cómo reaccione la población.

“Las más difíciles de controlar son precisamente las variables sociales. En la medida en que la población acceda a la vacunación, esto se va a acabar mucho más rápido. Ahorita tenemos la capacidad técnica, los insumos necesarios para que la población pueda acceder a la vacuna”, finalizó. (Con información de EFE)