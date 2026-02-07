“La construcción de la justicia requiere de la participación de todas y todos”: Hugo Aguilar

Hugo Aguilar Ortiz, presidente de la SCJN

“La justicia se construye con la participación de todas y todos, y es fundamental que el Poder Judicial asuma un rol de liderazgo en este proceso para que sea legítimo. Para lograrlo, es esencial mantener un contacto cercano con la ciudadanía”, expresó el ministro Hugo Aguilar Ortiz, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Al participar en la Reunión de Trabajo con Titulares de las Consejerías Jurídicas de las Entidades Federativas, acompañado de la consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, Esthela Damián Peralta, así como de representantes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, de la Fiscalía General de la República y de la Secretaría de Gobernación, el ministro presidente comentó: “Necesitamos diálogo, necesitamos ir construyendo juntos y que la Corte se convierta en un instrumento para consolidar las decisiones y que se inserte de la mejor manera en la vida pública de la Federación y de las entidades federativas”.

Durante su ponencia “Retos del Nuevo Sistema de Justicia en México”, destacó que, tras la elección judicial, ahora viene una segunda etapa, en donde la Corte debe encabezar esfuerzos conjuntos con instituciones como las consejerías jurídicas.

En ese sentido, hizo un llamado a las consejerías jurídicas, tanto federal como estatales, para unirse a un programa de impulso a la justicia, el cual se centrará en ejes temáticos clave que incluyen la perspectiva de género y la inclusión social, así como la defensa de los pueblos indígenas, la protección al medio ambiente, la lucha contra el cambio climático y la justicia laboral.

Asimismo, puntualizó sobre la importancia de transformar el Poder Judicial en un espacio de puertas abiertas, para que las personas no solo reciban sentencias que resuelvan sus casos, sino que también experimenten los beneficios de la justicia en sus vidas, en sus familias y en sus comunidades.

Aguilar Ortiz aseguró que es imperativo contar con una Corte, con un sistema de justicia y con un Poder Judicial que mantengan su legitimidad y escuchen a toda la ciudadanía, incluida la clase empresarial y los inversionistas, a quienes se les debe brindar certeza jurídica, pues de ello dependen las condiciones del país, la confianza para invertir y la generación de riqueza y empleo.

Finalmente, recordó que la SCJN ha abierto espacios para fomentar el diálogo con la ciudadanía mediante la realización de audiencias públicas. En este contexto, anunció que próximamente se llevará a cabo la primera sesión extraordinaria en territorio del Pleno del Máximo Tribunal, lo cual permitirá acercar a más personas a los procesos jurisdiccionales.