Llaman diputados a ciudadanía a fomentar construcción de sociedades de datos abiertos y seguir transparencia en alcaldías

CDMX — La ciudadanía tiene y debe hacer uso de las herramientas tecnológicas, como las apps, para dar seguimiento del uso de recursos públicos que se destinan a los gobiernos de las alcaldías, por lo que llamó a participar en la transparencia proactiva y crear sociedades de datos abiertos, exhortó el diputado pevemista Javier Herrera Borunda, presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

El legislador fue conferenciante en el Seminario de Capacitación “Jóvenes Legislando 2026”, en el que puntualizó que la transparencia y la rendición de cuentas permiten que la ciudadanía conozca cómo se usan los recursos públicos, puedan exigir al gobierno, así como defender sus derechos y libertades.

Al hablar de la “Transparencia como eje rector de las funciones legislativas”, Herrera Borunda enfatizó que los legisladores, diputados y senadores, están obligados a exigir la rendición de cuentas, porque deben ser congruentes, y el que no es congruente no siempre permanece en el servicio público.

“Si actúas con congruencia, la ciudadanía te volverá a otorgar la confianza, y la transparencia te da ese poder. Yo estoy convencido que la transparencia no es sólo poner la información a disposición del público, hay que hacerla proactiva”, comentó.

En el salón Aurora Jiménez, el diputado del PVEM refirió que hoy los ciudadanos pueden darse cuenta de manera más ágil cuán transparentes son los gobiernos de las alcaldías, y desde el Congreso de la Unión se debe inculcar que se exija la rendición de cuentas.

Subrayó que la fiscalización tradicional tenía que modernizarse, ya que antes todas las operaciones en expedientes de papel eran procesos lentos y había información muy dispersa. “Hoy, lo que estamos impulsando es que vayamos a una transparencia proactiva, a tecnologías digitales y al uso de inteligencia artificial”.

Javier Herrera Borunda destacó que la ASF se ha modernizado para poner al servicio de los ciudadanos los datos que obtiene del ejercicio público, cómo y en qué se gastan los gobiernos el dinero de los impuestos.

Expuso que después de la pandemia, la ASF creo creó un big data center con el fin de auditar a casi todos los entes públicos y hoy cerca de los dos mil auditores trabajan en fiscalizar los presupuestos.

Con la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación hoy la Auditoría Superior de la Federación puede realizar auditorías tecnológicas.

Herrera Borunda destacó que este centro de datos propios de la ASF cuenta con altos estándares de seguridad y los candados necesarios, debido al manejo de información reservada a través del desarrollo de una firma electrónica avanzada con sellos de tiempo, desarrolló un buzón digital y una app, y hoy en día la información es más amplia, porque se ha logrado, con AI, una “gran red de vínculos”, que permite consultar información específica de cada municipio, de cada calle, y conocer el estatus que guarda y el nivel de transparencia correspondiente.

“Hoy la ASF tiene toda la base de datos de las facturas electrónicas que emite el Sistema de Administración Tributaria (SAT), tiene toda la base de datos de la Secretaría de Economía y tiene toda la base de datos de los estados. En el momento en que llega una auditoría se pide a un municipio que suba toda la información sobre los contratos, qué método se utilizó, si fue asignación directa o concurso, cuáles fueron los estudios de mercado, la mejor propuesta económica, y hoy en día te puedes dar cuenta la red de pagos, con lo que se identifican conductas anómalas o patológicas”.

Puso como ejemplo que si una empresa se constituyó dos días después de que ganó una elección un alcalde y se le asignó un contrato, la ciudadanía puede saber si empresa está vinculada y si el SAT las considera como empresas “fachada”.

Hijo del exgobernador Fidel Herrera (fallecido), Herrera Borunda consideró que todas estas acciones han contribuido a que el gasto federal cuente con mecanismos técnicos de supervisión, razón por la cual la Auditoría Superior de la Federación funge como órgano auxiliar de la Cámara de Diputados, con miles de auditores encargados de revisar el ejercicio del gasto y garantizar que el dinero de las y los mexicanos se utilice conforme a lo aprobado.

“La principal responsabilidad de la Cámara de Diputados es asignar y vigilar el uso de los recursos públicos, dentro de un ciclo que va desde la planeación en el Plan Nacional de Desarrollo hasta la rendición de cuentas”, puntualizó Javier Octavio Herrera Borunda antea las y los asistentes al seminario, originarios de diversas entidades federativas, que a fin de fortalecer la vigilancia y transparencia en los recursos promoverá una iniciativa que plantea reformar la Ley General de Responsabilidades.

Comentó que esta propuesta tiene como propósito establecer que al funcionario que maneje recursos se le capacite y se le realicen exámenes en el uso de los mismos, con una metodología delineada por la ASF o las contralorías estatales.

Posteriormente, las y los jóvenes replicaron el trabajo legislativo en el Pleno con la presentación de los dictámenes trabajados en las comisiones en materia de reforma político-electoral, medio ambiente, seguridad y justicia, educación, inteligencia artificial, y derechos humanos y género.